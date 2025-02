Gheboasă, condamnat! Trapperul care a creat isterie la Untold și a fost prins cu droguri și-a aflat pedeapsa! Cum a încercat să-i ”fenteze” pe magistrați

Trapperul Gheboasă a fost condamnat, după ce în primăvara anului trecut a fost prins în timp ce deținea la el droguri de risc în vederea consumului propriu. Trapperul care a creat o adevărată isterie la Untold cu piesele sale care conțineau cuvinte vulgare, a fost prins în urmă cu aproximativ un an în timp ce avea la el substanțe interzise. A fost cercetat într-un dosar în care polițiștii și procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții în urma cărora mai multe persoane s-au ales cu dosar penal. În plus, trapperul ar face parte dintr-o grupare de dealeri care vindeau droguri minorilor. CANCAN.RO are detaliile despre procesul în care Gheboasă a fost condamnat și s-a ales cu o amendă penală.

În urmă cu un an, trapperul Gheboasă a fost prins în timp ce deținea substanțe interzise asupra sa. El a dat declarații într-un dosar în care poliţiştii și anchetatorii DIICOT au făcut mai multe percheziţii domiciliare, în timpul cărora au ridicat resturi de țigarete confecționate artizanal şi mai multe probe. În plus, Gheboasă ar fi făcut parte dintr-o grupare de dealeri care vindeau droguri minorilor, fiind cercetat într-un dosar privind o rețea care vindea canabis elevilor, în jurul școlilor. Acum, instanța a decis.

Gheboasă și-a primit pedeapsa în dosarul în care a fost prins că deținea substanțe interzise

Tribunalul București l-a condamnat pe Gheboasă, pe numele lui real Gabriel -Emil Gavril, în dosarul în care a fost prins în timp ce deținea droguri la el, soluția dată fiind: Condamnare fără acord de recunoaștere: „Condamnă pe inculpatul Gavril Gabriel-Emil la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.800 lei, stabilită prin înmulţirea unui număr de 120 de zile-amendă cu suma corespunzătoare zilei-amendă stabilită de instanţă la 40 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de deținere fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

De asemenea, magistrații Tribunalului București l-au obligat pe trapper și la plata cheltuielilor de judecată. Totuși, Gheboasă poate face apel: „Obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în faţa instanţei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, au mai decis magistrații.

Cum a încercat trapperul să scape cu o pedeapsă mai ușoară

Magistrații Tribunalului București au început judecata în dosarul în care Gheboasă este acuzat de consum ilicit de droguri din toamna anului trecut. Trapperul a depus la dosar cazierul și le-a spus magistraților că a fost o greșeală tot ce s-a întâmplat. În plus, cântărețul declara că este de acord să presteze muncă în folosul comunității. A recunoscut că a consumat droguri, a cerut să meargă pe procedură simplificată, pentru a scăpa de suspendare, făcând o cerere pentru acord de recunoaștere.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu un sfert a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Din păcate însă pentru trapper, acordul de recunoaștere a fost respins de oamenii legii.

