Cum arată apartamentul exclusivist al Danielei Crudu. Detaliul care a costat 7.000 de lei

Daniela Crudu le-a oferit fanilor o privire în interiorul locuinței sale exclusiviste din nordul Bucureștiului. Apartamentul atrage atenția prin amenajarea rafinată, elementele moderne de decor și atmosfera creată cu ajutorul unor obiecte atent selectate. Printre piesele care ies în evidență se numără o oglindă deosebită, despre care vedeta a spus că are o valoare de 7.000 de lei.

Apartamentul Danielei Crudu este dispus pe două etaje și surprinde printr-un decor modern, în care predomină tonurile elegante de alb, bej și negru. Amenajarea combină elemente de lux cu detalii personale, rezultatul fiind un spațiu care reflectă stilul și gusturile vedetei.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Zona de jos a locuinței este dedicată unui spațiu amplu de tip open-space, unde livingul se îmbină cu bucătăria. Mobilierul atent ales și accesoriile decorative completează atmosfera sofisticată. Printre obiectele care atrag atenția se numără o oglindă impunătoare. Daniela Crudu a dezvăluit că a costat nu mai puțin de 7.000 de lei.

Nivelul superior găzduiește camerele de odihnă, fiecare având propriul stil de amenajare. Dormitorul principal impresionează prin spațiu și eleganță, în timp ce o altă cameră iese în evidență datorită unui baldachin cu iluminare LED, care îi oferă un aspect spectaculos și aparte.

Daniela Crudu a optat pentru un dressing generos

Locuința Danielei Crudu dispune și de un dressing spațios, gândit special pentru a găzdui colecția impresionantă de haine, pantofi și accesorii a vedetei. Încăperea a fost organizată astfel încât fiecare obiect vestimentar să aibă propriul loc.

Deși a pus mult suflet în amenajarea apartamentului și a ales numeroase elemente care îi oferă un aer sofisticat și confortabil, Daniela Crudu are în plan o schimbare importantă. Vedeta a dezvăluit că își dorește ca, la un moment dat, să se mute într-o casă.

Decizia vine în contextul în care familia sa s-a extins, iar artista își dorește un spațiu mai generos, unde să se poată bucura de mai mult timp de calitate alături de cei apropiați.

CITEȘTE ȘI: Imagini rare cu Daniela Crudu, pe care tatăl ei le vedea în premieră pe CANCAN. Ce făcea în urmă cu 14 ani, în Ferentari: „Eram interesantă”

Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei