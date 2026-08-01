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Prognoza meteo azi, 1 august 2026. Weekend de foc în România. ANM avertizează asupra caniculei și disconfortului termic accentuat

De: Paul Hangerli 01/08/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 1 august 2026. Weekend de foc în România. ANM avertizează asupra caniculei și disconfortului termic accentuat
Prognoza meteo azi, 1 august 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prima zi a lunii august aduce vreme în continuare foarte caldă în cea mai mare parte a țării. Canicula persistă și se intensifică ușor în vest și nord-vest, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic. În restul țării predomină soarele, iar doar la munte sunt așteptate averse slabe și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, sâmbătă, 1 august, vremea se va menține călduroasă în aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vest, unde canicula va persista și se va accentua ușor. Cerul va fi în general senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse, cu excepția zonelor montane, unde după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice.

Temperaturile maxime vor varia între 26 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 8 și 24 de grade. În vestul țării și pe litoral se vor înregistra nopți tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Banatul, Crișana, Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei vor traversa cea mai fierbinte zi din interval. Canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. În Crișana, maximele vor ajunge în jurul valorii de 39 de grade, în timp ce în Banat temperaturile vor depăși frecvent 37-38 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în sudul Banatului.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea o zi călduroasă, cu temperaturi de peste 33 de grade, însă canicula nu va fi la fel de intensă ca în vest. Cerul va rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. În sud-estul țării vremea va fi stabilă, fără precipitații.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia, în special sud-vestul regiunii, rămâne sub influența caniculei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile se vor apropia de 37-38 de grade, iar vremea va fi predominant însorită.

Vremea în est și nord-est

În Moldova vremea va fi frumoasă și caldă, dar fără excesele termice din vestul țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea intensificări doar izolat. Temperaturile se vor menține la valori specifice unei zile de vară, cu maxime de aproximativ 30-34 de grade.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În centrul țării, temperaturile vor continua să crească, iar în centrul Transilvaniei local va fi caniculă. În zona montană, după orele prânzului, se vor dezvolta înnorări temporare și vor apărea averse slabe, în general de 3-5 l/mp, iar izolat în Carpații Meridionali se pot acumula peste 10 l/mp. Fenomenele vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Pe litoral vremea va rămâne plăcută, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 26-28 de grade, iar minimele se vor situa între 20 și 24 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală în apropierea Mării Negre.

Vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 33-34 de grade, iar minima va coborî până la 16-19 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxime de 34-36°C, minime de 15-17°C, vreme foarte caldă și predominant însorită.

Timișoara: maxime de 37-38°C, minime de 21-23°C, caniculă și noapte tropicală.

Iași: maxime de 31-33°C, minime de 15-17°C, cer mai mult senin și vreme stabilă.

Craiova: maxime de 36-37°C, minime de 18-20°C, disconfort termic accentuat.

Constanța: maxime de 27-28°C, minime de 22-24°C, vreme plăcută pe litoral și noapte tropicală.

Brașov: maxime de 31-33°C, minime de 10-12°C, vreme caldă, cu posibilitatea unor înnorări spre seară.

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