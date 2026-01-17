Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare?

Lovitură cu două tăișuri pentru bugetari! Deși statul promite și în 2026 tichete de vacanță în valoare de 800 de lei, vestea bună vine la pachet cu una care îi va lăsa pe mulți cu vacanța doar pe hârtie. Legea adoptată vara trecută, în plin val de reforme fiscale și bugetare, păstrează suma, dar taie drastic din lista celor care pot pune mâna pe vouchere. Pragul salarial a fost coborât, iar asta înseamnă mai puțini funcționari cu bagajele făcute! CANCAN.RO vine cu toate detaliile !

Vești care aprind speranțe, dar și frustrări printre bugetari! Statul scoate din nou din sertar voucherele de vacanță, în valoare de 800 de lei, însă nu toți angajații se pot bucura de ele. Doar cei cu lefuri de până la 6.000 de lei net intră în joc, restul rămân pe dinafară. Practic, cine trece peste acest prag își poate lua adio de la banii pentru concediu.

Vouchere de vacanță 2026. Categoriile de angajați care pot beneficia de ele

În 2026, voucherele de vacanță se vor acorda doar categoriilor de bugetari cu salarii lunare nete de până la 6.000 de lei. Astfel, cei care câștigă peste această sumă și care au beneficiat de vouchere până acum nu vor mai avea dreptul la ele anul acesta. În 2025, regulile prevedeau că voucherele erau oferite angajaților cu salarii nete de până la 8.000 de lei.

,,Instituțiile publice (…), indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”, conform legii.

Important pentru bugetari

Legea elimină condiția prevăzută anterior în OUG 8/2009, care preciza că voucherele de 800 de lei puteau acoperi doar până la 50% din costul total al pachetelor turistice cu o valoare minimă de 1.600 de lei.

Astfel, bugetarii care vor primi voucherele în 2026 scapă de grija scoaterii banilor din buzunar pentru pachetele turistice mai scumpe, urmând să acopere o parte din costuri cu ajutorul tichetelor.

Voucherele de vacanță, un motor pentru turismul românesc

Lansate în 2018, voucherele de vacanță au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării turismului intern. Acestea au motivat angajații din sectorul public să opteze pentru vacanțe în cadrul țării. Totodată, programul a oferit sprijin sectorului HoReCa în timpul pandemiei, conform studiilor realizate de hotelieri și ANAT.

Diminuarea fondurilor alocate anul trecut a generat scăderi semnificative în ceea ce privește încasările, iar pentru anul 2026 există îngrijorări legate de o posibila scădere de până la 40% a numărului de înnoptări și a veniturilor din turism, având un impact și asupra bugetului național.

Măsurile recente de austeritate afectează capacitatea de cumpărare a cetățenilor și, împreună cu limitarea voucherelor, ar putea predispune turismul intern la probleme.

De ce au fost bune voucherele

Voucherele au impulsionat investițiile în unități de cazare și servicii asociate. Numărul unităților clasificate s-a înmulțit de cinci ori, iar în ultimele trei ani, aproape 40% dintre acestea au fost fie noi, fie modernizate. Introducerea voucherelor a susținut și fiscalizarea turismului, reducând evaziunea, iar eliminarea lor ar favoriza creșterea acesteia, potrivit celor din industrie.