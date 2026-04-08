Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară

Lumea fotbalului este în doliu după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață. Gigantul fotbalului și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, acolo unde și-a petrecut și ultimele zile din viață. Care a fost ultima dorință a lui „Il Luce”? A mărturisit-o în fața Șeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar.

Fostul selecționer al naționalei României, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, era internat la Spitalul Universitar de Urgență din București de pe 29 martie. După mai multe zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-l salva, „Il Luce” s-a stins din viață în seara zilei de 7 aprilie. Anunțul decesului a fost făcut public de către reprezentanții unității medicale.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu

Ultimele zile din viață, Mircea Lucescu și le-a petrecut la Spitalul Universitar din Capitală. Aici medicii i-au fost alături și au făcut tot ce au putut pentru a-l salva. Din păcate, acesta s-a stins din viață, însă era împăcat cu acest deznodământ, spun cadrele medicale.

De asemenea, „Il Luce” și-a împărtășit ultima dorință cu medicii ce l-au avut în grijă. Șeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, Dragoș Vinereanu, a declarat că ultima dorință a lui Mircea Lucescu a fost legată de fotbal, domeniul în care a activat întreaga viață.

Mai exact, se pare că gigantul fotbalului și-ar fi dorit să mai ajungă pe teren și chiar să își dea ultima suflare acolo, nu pe un pat de spital. Din păcate, „Il Luce” nu și-a putut îndeplini dorința și nu a mai ajuns pe terenul de fotbal.

„La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului. Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar.

