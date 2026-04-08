Răzvan Lucescu nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul lui ”Il Luce”. Soția și fiul, alături de antrenorul lui PAOK

De: Irina Vlad 08/04/2026 | 18:45
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională din București. Familia, rudele, suporterii și cei care l-au îndrăgit sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu celui supranumit „Il Luce”. Încă de la primele ore ale dimineții, Răzvan Lucescu a vegheat neîntrerupt organizarea precesiunii și nu s-a îndepărtat de lângă sicriul părintelui său. 

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți noaptea, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București. Miercuri, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională , unde publicul, suporterii și toți cei care l-au iubit au ocazia să își ia rămas bun de la „Il Luce”. Procesiunea publică este programată între orele 17:00 și 21:00, iar slujba de priveghi, oficiată în prezența familiei și a invitaților, va avea loc la ora 18:00.

Răzvan Lucescu nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul lui ”Il Luce”

Încă de la începerea programului – vezi AICI VIDEO cu momentul în care sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională, Răzvan Lucescu – alături de soție și de copii – i-au întâmpinat pe cei care au venit să își ia rămas bun de la cel care a marcat istoria fotbalului românesc și internațional.

FRF a organizat un culoar spre catafalcul fostului selecționez, decorat cu sute de coroane de flori și fotografii din cariera sa sportivă, iar pe tabela de marcaj rulează imagini cu fostul selecționer. De asemenea, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este păzit permanent de garda de onoare, în timp ce suporterii și apropiații se apropie să își ia rămas bun.

Răzvan Lucescu și Matei, fiul lui, au stat neclintiți lângă catafalc încă din primele momente în care Mircea Lucescu a fost adus la stadion. Antrenorul i-a întâmpinat pe toți cei cunoscuți, schimbând strângeri de mână și cuvinte de condoleanțe cu familia, prietenii și foștii colegi.

Funeraliile lui Mircea Lucescu se vor desfășura pe parcursul a trei zile. Joi, 9 aprilie, Arena Națională rămâne deschisă publicului între orele 10:00 și 20:00. Organizatorii au stabilit zone distincte pentru familie, invitați și public, pentru a menține ordinea și siguranța pe tot parcursul zilei.

Vineri, sicriul va fi depus la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00. După cerenomie, cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Bellu, în jurul orei 12:00, moment precedat de onoruri militare. Înmormântarea este programată la ora 13:00, într-o zonă dedicată exclusiv familie.

I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie de 37 de ani
Știri
I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie de…
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă
Știri
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să…
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel...
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Gandul.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
Lovitură de teatru: Realitatea Plus rămâne în emisie. Curtea de Apel București a suspendat decizia prin care CNA îi retrăsese licența
Adevarul
Lovitură de teatru: Realitatea Plus rămâne în emisie. Curtea de Apel București a...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a fost săltat de mascați și internat la Obregia: „Mă rog pentru el!”
Click.ro
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a...
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de ani?
go4it.ro
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de...
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Gandul.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie ...
I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie de 37 de ani
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori ...
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă
Văduva lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Imaginile durerii cu femeia care i-a fost alături ...
Văduva lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Imaginile durerii cu femeia care i-a fost alături antrenorului aproape 60 de ani
Federația Turcă de Fotbal, anunț important după moartea lui Mircea Lucescu. „O personalitate a ...
Federația Turcă de Fotbal, anunț important după moartea lui Mircea Lucescu. „O personalitate a fotbalului turcesc și mondial”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 9 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 9 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele ...
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele antrenor un sicriu Boston de 3000 €, același pe care l-a avut și Ion Iliescu
Vezi toate știrile