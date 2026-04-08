Răzvan Lucescu nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul lui ”Il Luce”. Soția și fiul, alături de antrenorul lui PAOK

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională din București. Familia, rudele, suporterii și cei care l-au îndrăgit sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu celui supranumit „Il Luce”. Încă de la primele ore ale dimineții, Răzvan Lucescu a vegheat neîntrerupt organizarea precesiunii și nu s-a îndepărtat de lângă sicriul părintelui său.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți noaptea, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București. Miercuri, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională , unde publicul, suporterii și toți cei care l-au iubit au ocazia să își ia rămas bun de la „Il Luce”. Procesiunea publică este programată între orele 17:00 și 21:00, iar slujba de priveghi, oficiată în prezența familiei și a invitaților, va avea loc la ora 18:00.

Răzvan Lucescu nu a plecat nicio secundă de la căpătâiul lui ”Il Luce”

Încă de la începerea programului – vezi AICI VIDEO cu momentul în care sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională, Răzvan Lucescu – alături de soție și de copii – i-au întâmpinat pe cei care au venit să își ia rămas bun de la cel care a marcat istoria fotbalului românesc și internațional.

FRF a organizat un culoar spre catafalcul fostului selecționez, decorat cu sute de coroane de flori și fotografii din cariera sa sportivă, iar pe tabela de marcaj rulează imagini cu fostul selecționer. De asemenea, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este păzit permanent de garda de onoare, în timp ce suporterii și apropiații se apropie să își ia rămas bun.

Răzvan Lucescu și Matei, fiul lui, au stat neclintiți lângă catafalc încă din primele momente în care Mircea Lucescu a fost adus la stadion. Antrenorul i-a întâmpinat pe toți cei cunoscuți, schimbând strângeri de mână și cuvinte de condoleanțe cu familia, prietenii și foștii colegi.

Funeraliile lui Mircea Lucescu se vor desfășura pe parcursul a trei zile. Joi, 9 aprilie, Arena Națională rămâne deschisă publicului între orele 10:00 și 20:00. Organizatorii au stabilit zone distincte pentru familie, invitați și public, pentru a menține ordinea și siguranța pe tot parcursul zilei.

Vineri, sicriul va fi depus la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00. După cerenomie, cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Bellu, în jurul orei 12:00, moment precedat de onoruri militare. Înmormântarea este programată la ora 13:00, într-o zonă dedicată exclusiv familie.