Acasă » Știri » Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă

Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă

De: Anna Caba 08/04/2026 | 19:03
Asalt asupra publicației independente Gândul. Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă
Asalt asupra publicației independente Gândul

Asalt asupra publicației independente Gândul! Compania Meta, care operează platforma Facebook, a închis pagina ziarului Gândul pe 22 februarie 2026. Acțiunea a avut loc fără niciun avertisment și mai ales fără vreo explicație clară. De asemenea, acțiunea nefondată a companiei Meta a adus un prejudiciu uriaș.

Extensia din social media a publicației Gândul a fost redusă la tăcere de compania Meta. Pagina de Facebook a fost închisă în data de 22 februarie, iar astfel s-a produs un prejudiciu de 6-7 milioane de vizualizări zilnic și aproape 200 de milioane de vizualizări pe lună pe Facebook și pe site. Toate fără vreo explicație calară.

Asalt asupra publicației independente Gândul

În ciuda faptului că extensia din social media a ziarului este certificată de Facebook prin „bifă albastră”, rețeaua limitează în mod drastic dreptul publicului de a se informa de pe platforma Gândul. Cum ziarul a respectat normele deontologice ale presei în virtutea informării publicului, acțiune nejustificată a Facebook pare mai mult un atac la adresa libertății presei în general și la adresa unei publicații independente în particular.

Pe scurt, o încălcare a drepturilor prevăzute în Constituție și a legii din România. Restricționarea unei extensii a ziarului online prin care articolele Gândul ajungeau la peste 1 milion de utilizatori înseamnă, implicit, restricționarea libertății presei și libertății de exprimare.

„La Gândul, credem sincer în rolul presei de a critica Puterea, de oricare culoare politică ar fi. Dar cu argumente, dovezi și documente solide. Considerăm a nu fi o simplă coincidență închiderea paginii de Facebook cu faptul că ziarul este cea mai puternică publicație de opoziție din România, în condițiile în care, așa cum vom arăta în cele ce urmează, Gândul a soluționat amiabil toate „problemele” indicate de Facebook care au dus la închiderea paginii și nu există niciun motiv real pentru care pagina să fie în continuare închisă”, transmit jurnaliștii Gândul.

