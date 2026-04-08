Federația Turcă de Fotbal, anunț important după moartea lui Mircea Lucescu. „O personalitate a fotbalului turcesc și mondial”

De: Daniel Matei 08/04/2026 | 18:36
Mircea Lucescu va rămâne veșnic în amintirea tuturor- sursa- social media

Federația Turcă de Fotbal a anunțat măsuri speciale de omagiu după moartea lui Mircea Lucescu, pe care l-a descris ca fiind una dintre figurile marcante ale fotbalului din Turcia și din întreaga lume.

Astfel, potrivit deciziei oficiale, toate meciurile din prima ligă de fotbal programate în perioada 8–13 aprilie vor începe cu un moment de reculegere, iar echipele vor putea purta banderole negre.

Gestul vine în semn de respect pentru contribuția lui Lucescu la fotbalul turc, unde a activat atât ca selecționer al echipei naționale, cât și ca antrenor al unor cluburi de top precum Galatasaray și Beșiktaș.

„Un moment de reculegere va fi respectat în memoria lui Mircea Lucescu. Din cauza trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu, o personalitate apreciată a fotbalului turcesc și mondial și fost antrenor al Echipei Naționale, precum și al echipelor Galatasaray și Beşiktaş, se va ține un moment de reculegere de un minut înaintea tuturor meciurilor din Superligă programate între 8 și 13 aprilie. În plus, cluburile pot alege să poarte banderole negre”, se arată în comunicatul Federației.

Fotbalul european îl omagiază pe Mircea Lucescu

Conform deciziei UEFA, jucătorii și suporterii vor păstra un moment de tăcere înaintea meciurilor programate miercuri în Champions League, Barcelona – Atletico Madrid și PSG – Liverpool, precum și la duelul Braga – Betis din Europa League.

Joi, momentele de reculegere vor avea loc pe stadioanele unde se dispută celelalte trei sferturi de finală din Europa League: Bologna – Aston Villa, Porto – Nottingham Forest și Freiburg – Celta Vigo.

Și fotbalul românesc se va opri pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a marcat profund istoria acestui sport. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial că toate competițiile din weekend vor începe cu un moment de reculegere.

