I-a fost îndepărtată o aluniță, iar apoi a murit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu această femeie de 37 de ani

O femeie a murit după ce o afecțiune gravă a fost ignorată inițial, în ciuda semnaleleor de alarmă. Ea avea 37 de ani și era mamă a doi copii.

În 2022, Josie Thompson, din Plymouth, Anglia, a sesizat, la îndemnul partenerului său, că o aluniță de pe spate și-a schimbat forma și culoarea. Femeia a mers la medic, iar ulterior a fost trimisă la un dermatolog, acolo unde i-a fost îndepărtată alunița. La acea vreme, medicii au asigurat-o că nu există niciun pericol, potrivit people.ro.

Totuși, la puțin timp, alunița a început să crească din nou, chiar prin țesutul cicatricial. Cu toate că era foarte îngrijorată și a solicitat din nou ajutorul medicilor, situația nu a fost tratată cu suficientă seriozitate, conform relatărilor.

Josie a fost diagnosticată cu cancer

La scurtă vreme, femeia a fost diagnosticată cu melanom, o formă agresivă de cancer de piele. Din nefericire, starea sa nu s-a îmbunătățit după începerea imunoterapiei.

Josie Thompson se afla într-o stare critică. Ea a încercat să tragă un semnal de alarmă și a creat un grup pe Facebook prin care a încurajat oamenii să își verifice periodic pielea și să acorde atenție sporită oricăror modificări suspecte.

Cazul său atrage atenția asupra importanței controaleleor dermatologice periodice și a investigării alunițelor care își schimbă culoarea sau forma.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit

Andreea Sîrbu, o asistentă ATI din Târgu-Jiu, a fost găsită moartă în casă. O fetiță de 7 ani a rămas acum orfană de mamă