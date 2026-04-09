Rinat Akhmetov își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Cel mai bogat om al Ucrainei a venit la București pentru „Il Luce”

Miliardarul Rinat Akhmetov, patronul Șahtior Donețk, a venit la București să-și ia adio de la cel mai mare antrenor român din toate timpurile! Akhmetov a ajuns astăzi, 9 aprilie, în România, iar bodyguarzii lui s-au asigurat că magnatul ucrainean va putea să își ia rămas-bun de la Il Luce fără probleme. CANCAN.RO are imagini!

După ce cluburile europene au anunțat că vor ține câte un minut de reculegere în amintirea lui Lucescu, cel mai bogat om al Ucrainei și-a anulat toate evenimentele și a sosit în Capitala României pentru a-și lua adio de la antrenorul decedat pe 7 aprilie, o zi neagră în istoria sportului mondial.

Desigur, cel care îi datorează cel mai mult lui Mircea Lucescu este patronul echipei Șahtior Donețk, Rinat Leonidovici Akhmetov. Miliardarul ucrainean, a cărui avere este în prezent estimată la 8 miliarde de dolari, are doar 59 de ani, dar o carieră impresionantă în afaceri. Grupul său internațional de investiții este un jucător relevant în Ucraina și nu numai.

Rinat Akhmetov a ajuns în România, pentru funeraliile lui Mircea Lucescu

De departe investiția lui de suflet, sau perla coroanei, este echipa de fotbal Șahtior Donețk. Ahmetov a preluat clubul în 1996 și a început investițiile serioase. În 2004 a luat probabil cea mai bună decizie din istoria clubului: l-a adus ca antrenor pe Mircea Lucescu, care pe atunci antrena o altă echipă mare, pe Beșiktaș.

Deși e foarte bogat, este o persoană generoasă. După ocuparea Crimeei de către Rusia și începutul războiului, Rinat Ahmetov a ajutat populația ucraineană cu milioane de porții de mâncare și cu alte ajutoare umanitare. Născut în Donețk în perioada de aur a Uniunii Sovietice, Ahmetov a sosit în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Gărzile de corp ale miliardarului ucrainean au fost prezente, pentru a se asigura că totul decurge așa cum trebuie.

Fără îndoială, antrenorul român, care a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Donețk, ar merita o statuie în fața Donbas Arena, stadionul de 34.000 de locuri construit de Rinat Akhmetov în orașul său, natal, obiectivul cu care se fălește în Europa. Din păcate, războiul din Ucraina a însemnat mutarea clubului în 2014. Inițial la Liov, apoi la stadionul Metalist Harkov până în 2020. De atunci au mai intervenit schimbări și Șahtior joacă din nou la Liov.

Mircea Lucescu a antrenat echipa Șahtior Donețk între anii 2004 și 2016, însă clubul are o istorie de aproape un secol. Echipa a fost înființată în 1936 și purta numele de Stananoveț, denumire inspirată de stahanovism, o ideologie stalinistă. Numele s-a schimbat după Al Doilea Război Mondial și de atunci sunt variantele Șahtior sau Shahtar, însă în România denumirea cea mai populară este cea de Șahtior.

În perioada cât a antrenat Șahtior, Lucescu i-a dăruit lui Ahmetov numeroase bucurii. Au obținut opt titluri de campion al Ucrainei și șase cupe ale Ucrainei. Un palmares greu de egalat, probabil imposibil.

În 2009 Lucescu a câștigat cu Șahtior Cupa UEFA, după o victorie la Istanbul împotriva echipei Werder Bremen. A fost momentul de glorie pentru Mircea Lucescu. Măcar pentru asta și Rinat Akhmetov tot venea la București ca să-și ia adio de la omul care l-a făcut mândru și, de ce nu, ceva mai bogat cu performanțele sale.

