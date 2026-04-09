Rinat Akhmetov își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Cel mai bogat om al Ucrainei a venit la București pentru „Il Luce"

De: Adrian Vâlceanu 09/04/2026 | 17:33
Miliardarul Rinat Akhmetov, patronul Șahtior Donețk, a venit la București să-și ia adio de la cel mai mare antrenor român din toate timpurile! Akhmetov a ajuns astăzi, 9 aprilie, în România, iar bodyguarzii lui s-au asigurat că magnatul ucrainean va putea să își ia rămas-bun de la Il Luce fără probleme. CANCAN.RO are imagini!

După ce cluburile europene au anunțat că vor ține câte un minut de reculegere în amintirea lui Lucescu, cel mai bogat om al Ucrainei și-a anulat toate evenimentele și a sosit în Capitala României pentru a-și lua adio de la antrenorul decedat pe 7 aprilie, o zi neagră în istoria sportului mondial.

Cel mai bogat om al Ucrainei a sosit în România, la funeraliile lui Mircea Lucescu

Desigur, cel care îi datorează cel mai mult lui Mircea Lucescu este patronul echipei Șahtior Donețk, Rinat Leonidovici Akhmetov. Miliardarul ucrainean, a cărui avere este în prezent estimată la 8 miliarde de dolari, are doar 59 de ani, dar o carieră impresionantă în afaceri. Grupul său internațional de investiții este un jucător relevant în Ucraina și nu numai.

De departe investiția lui de suflet, sau perla coroanei, este echipa de fotbal Șahtior Donețk. Ahmetov a preluat clubul în 1996 și a început investițiile serioase. În 2004 a luat probabil cea mai bună decizie din istoria clubului: l-a adus ca antrenor pe Mircea Lucescu, care pe atunci antrena o altă echipă mare, pe Beșiktaș.

Deși e foarte bogat, este o persoană generoasă. După ocuparea Crimeei de către Rusia și începutul războiului, Rinat Ahmetov a ajutat populația ucraineană cu milioane de porții de mâncare și cu alte ajutoare umanitare. Născut în Donețk în perioada de aur a Uniunii Sovietice, Ahmetov a sosit în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Gărzile de corp ale miliardarului ucrainean au fost prezente, pentru a se asigura că totul decurge așa cum trebuie.

Bodyguarzii lui Ahmetov s-au asigurat că miliardarul își va putea lua adio de la Mircea Lucescu în condiții optime.

Fără îndoială, antrenorul român, care a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Donețk, ar merita o statuie în fața Donbas Arena, stadionul de 34.000 de locuri construit de Rinat Akhmetov în orașul său, natal, obiectivul cu care se fălește în Europa. Din păcate, războiul din Ucraina a însemnat mutarea clubului în 2014. Inițial la Liov, apoi la stadionul Metalist Harkov până în 2020. De atunci au mai intervenit schimbări și Șahtior joacă din nou la Liov.

Mircea Lucescu a antrenat echipa Șahtior Donețk între anii 2004 și 2016, însă clubul are o istorie de aproape un secol. Echipa a fost înființată în 1936 și purta numele de Stananoveț, denumire inspirată de stahanovism, o ideologie stalinistă. Numele s-a schimbat după Al Doilea Război Mondial și de atunci sunt variantele Șahtior sau Shahtar, însă în România denumirea cea mai populară este cea de Șahtior.

În perioada cât a antrenat Șahtior, Lucescu i-a dăruit lui Ahmetov numeroase bucurii. Au obținut opt titluri de campion al Ucrainei și șase cupe ale Ucrainei. Un palmares greu de egalat, probabil imposibil.

În 2009 Lucescu a câștigat cu Șahtior Cupa UEFA, după o victorie la Istanbul împotriva echipei Werder Bremen. A fost momentul de glorie pentru Mircea Lucescu. Măcar pentru asta și Rinat Akhmetov tot venea la București ca să-și ia adio de la omul care l-a făcut mândru și, de ce nu, ceva mai bogat cu performanțele sale.

NU RATA – Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de omagiu pe Arena Națională

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele antrenor un sicriu Boston de 3000 €, același pe care l-a avut și Ion Iliescu

Iți recomandăm
Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de omagiu pe Arena Națională
Știri exclusiv
Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de…
Câștigătorul de la Românii au Talent, omagiu unic pentru Mircea Lucescu. Cristian Leana: “13 ore mi-a luat să-l fac”
Știri exclusiv
Câștigătorul de la Românii au Talent, omagiu unic pentru Mircea Lucescu. Cristian Leana: “13 ore mi-a luat să-l…
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani
Mediafax
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui...
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe dreapta, în același timp
Gandul.ro
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga,...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Mediafax
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe dreapta, în același timp
Gandul.ro
Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când ...
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura de la service
Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”
Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”
Ce înseamnă Învierea Domnului pentru creștini și de ce Paștele este cea mai importantă sărbătoare
Ce înseamnă Învierea Domnului pentru creștini și de ce Paștele este cea mai importantă sărbătoare
Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani
Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani
Ce trebuie să faci dacă pensia ta a fost calculată greșit. Metoda prin care poți să îți recuperezi ...
Ce trebuie să faci dacă pensia ta a fost calculată greșit. Metoda prin care poți să îți recuperezi banii
Se vinde un oraș întreg la preț de garsonieră. Ce beneficii primește viitorul proprietar
Se vinde un oraș întreg la preț de garsonieră. Ce beneficii primește viitorul proprietar
Vezi toate știrile