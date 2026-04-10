Ce a apărut pe treptele bisericii unde se va ține slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu? Imagini impresionante

Astăzi are loc înmormântarea lui Mircea Lucescu, iar familia s-a ocupat cu atenție de fiecare detaliu important al ceremoniei. Totul este pregătit cu grijă, de la organizare până la decor, iar treptele de la Biserica Sfântul Elefterie au fost împodobite în semn de respect pentru cel care a marcat istoria fotbalului românesc.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie, în urma problemelor medicale cu care se confrunta. Trupul său a fost depus la Arena Națională, unde mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu, de la mari personalități până la fanii care i-au admirat cariera.

Petale de trandafiri pe treptele bisericii

În ceea ce privește înmormântarea, familia a impus măsuri stricte privind participarea publicului, astfel încât ceremonia să se desfășoare într-un cadru restrâns, alături de cei apropiați. La Biserica Sfântul Elefterie, pregătirile sunt în plină desfășurare pentru slujba de rămas-bun, programată să înceapă la ora 10:00 și să dureze aproximativ două ore.

În semn de respect, treptele bisericii au fost acoperite cu petale de trandafiri albi și roșii, pe unde va fi purtat sicriul legendarului antrenor. După încheierea slujbei, în jurul orei 12:00, cortegiul funerar va porni spre Cimitirul Bellu, pe un traseu simbolic: Biserica Sfântul Elefterie – Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bulevardul Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției.

Ceremonia de înhumare este programată să înceapă în jurul orei 12:45, iar înmormântarea propriu-zisă va avea loc în jurul orei 13:10. Înainte de acest moment, vor fi acordate onoruri militare, ca recunoaștere a carierei impresionante a lui „Il Luce”, considerat unul dintre cei mai titrați antrenori din lume.

Accesul la momentul înhumării va fi strict limitat, fiind permis doar familiei și persoanelor foarte apropiate, conform dorinței exprimate de cei dragi, care au ales să păstreze acest ultim moment într-un cadru intim.

