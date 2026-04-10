Neli Lucescu a "cedat" la înmormântare. Durerea a copleșit-o

De: Andreea Stăncescu 10/04/2026 | 11:00
Neli Lucescu la înmormântarea soțului ei

Mircea Lucescu și soția sa, Neli, au format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din sportul românesc, o poveste de iubire care a durat nu mai puțin de 59 de ani. Astăzi, în ziua înmormântării marelui antrenor, durerea este copleșitoare pentru femeia care i-a fost alături o viață întreagă. Cum a apărut la biserica unde are loc slujba și cine i-a fost alături.

Astăzi este o zi dificilă atât pentru familie, cât și pentru cei care l-au cunoscut și apreciat pe Mircea Lucescu. La trei zile de la deces, are loc ceremonia de înmormântare.

La sosirea la biserică, Neli Lucescu a fost surprinsă într-o stare profundă de tristețe. Îmbrăcată în negru, cu chipul marcat de suferință, pășea cu greu, sprijinită de un bărbat, în timp ce o altă femeie îi era alături. Fiecare pas pe care îl face este dificil, fiind îndurerată de pierderea suferită și de  dispariția partenerului său de viață. Perioada este foarte dificilă, mai ales că i-a fost mereu aproape antrenorului, în toate momentele importante și l-a sprijinit necondiționat.

Mircea Lucescu și Neli, relație de aproape șase decenii

Povestea lor a început în iunie 1967, când Neli, proaspăt absolventă a Facultății de Istorie, și MirceaLucescu , student la ASE și fotbalist în plină ascensiune, au decis să își unească destinele. Doi ani mai târziu, familia lor s-a întregit odată cu nașterea fiului lor, Răzvan, singurul copil al cuplului.

De-a lungul decadelor, Neli Lucescu a rămas o prezență discretă, dar esențială în viața antrenorului. L-a susținut necondiționat și l-a urmat în cariera sa internațională, fiind mereu un sprijin de nădejde. Chiar și în ultimele clipe, Mircea Lucescu îi făcuse o promisiune: aceea că se vor retrage împreună la casa de la Breaza, plin de speranță că se va vindeca.

Din păcate, destinul a avut un alt plan. Moartea sa, la vârsta de 80 de ani, a lăsat în urmă nu doar o carieră impresionantă, ci și o familie îndurerată și o soție care trebuie acum să învețe să trăiască fără omul alături de care și-a petrecut întreaga viață.

CITEȘTE ȘI: Ultimul omagiu adus de echipa națională a României pentru Mircea Lucescu. Ce a apărut scris la Unirii

Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan

