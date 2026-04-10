Ultimul omagiu adus de echipa națională a României pentru Mircea Lucescu. Ce a apărut scris la Unirii

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 10:46
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie. Vestea a îndoliat pe toată lumea și sute de oameni s-au strâns la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu. Pe o clădire din centrul Bucureștiului vor apărea imagini cu el și din cariera sa.

Fostul selecționer al României a murit la 80 de ani. El se afla internat în spital, iar vestea că nu mai este în viață a întristat o lume întreagă. Miercuri, sicriul a fost depus la Arena Națională pentru ca cei care l-au iubit să îi aducă un ultim omagiu. Echipa națională a făcut un gest impresionant în memoria sa și a decis ca pe un magazin din centrul Bucureștiului să se ruleze imagini cu Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori. El a murit la spital, acolo unde se afla încă din data de 29 martie, după ce i s-a făcut rău și a leșinat. Starea sa devenise favorabilă, iar în ziua în care urma să fie externat a făcut un infarct. Ulterior s-a descoperit că a suferit multiple AVC-uri, inima sa mai bătea doar 10%, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Miercuri, sicriul a fost depus la Arena Națională și sute de oameni s-au dus să îi aprindă o lumânare și să își ia rămas bun. Nu au venit oameni doar din România, ci și de peste hotare. Antrenori, fotbaliști, foști jucători, prieteni, oficiali au umplut arena.

În semn de respect și mulțumire față de fostul selecționer, echipa națională a României a făcut un gest impresionant. Prin intermediul unei postări pe pagina oficială a echipei au anunțat că până vineri, 10 aprilie, la ora 12:00 vor rula imagini cu chipul lui Mircea Lucescu pe clădirea magazinului Cocor de la Unirii, adică chiar din centrul Capitalei.

Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului 🖤
Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00, arată descrierea postării.

Înmormântarea va avea loc tot vineri, însă într-un cadru restrâns, adică vor participa doar familia și prietenii apropiați. Ceremonia va avea loc la cimitirul Bellu din București.

VEZI ȘI: Răzvan Lucescu, împietrit de durere la înmormântarea lui Il Luce. Cine i-a stat alături, la fiecare pas

Ce a apărut pe treptele bisericii unde se va ține slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu? Imagini impresionante

 

Iți recomandăm
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Știri
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu adevărat”
Știri
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu…
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul...
Gigi Becali, oprit de polițiști! De ce l-au întors din drum la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Gigi Becali, oprit de polițiști! De ce l-au întors din drum la înmormântarea...
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană
Adevarul
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o...
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza:...
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral
Digi 24
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru...
