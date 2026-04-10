Ultimul omagiu adus de echipa națională a României pentru Mircea Lucescu. Ce a apărut scris la Unirii

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie. Vestea a îndoliat pe toată lumea și sute de oameni s-au strâns la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu. Pe o clădire din centrul Bucureștiului vor apărea imagini cu el și din cariera sa.

Fostul selecționer al României a murit la 80 de ani. El se afla internat în spital, iar vestea că nu mai este în viață a întristat o lume întreagă. Miercuri, sicriul a fost depus la Arena Națională pentru ca cei care l-au iubit să îi aducă un ultim omagiu. Echipa națională a făcut un gest impresionant în memoria sa și a decis ca pe un magazin din centrul Bucureștiului să se ruleze imagini cu Mircea Lucescu.

Omagiu adus de echipa națională a României

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți antrenori. El a murit la spital, acolo unde se afla încă din data de 29 martie, după ce i s-a făcut rău și a leșinat. Starea sa devenise favorabilă, iar în ziua în care urma să fie externat a făcut un infarct. Ulterior s-a descoperit că a suferit multiple AVC-uri, inima sa mai bătea doar 10%, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Miercuri, sicriul a fost depus la Arena Națională și sute de oameni s-au dus să îi aprindă o lumânare și să își ia rămas bun. Nu au venit oameni doar din România, ci și de peste hotare. Antrenori, fotbaliști, foști jucători, prieteni, oficiali au umplut arena.

În semn de respect și mulțumire față de fostul selecționer, echipa națională a României a făcut un gest impresionant. Prin intermediul unei postări pe pagina oficială a echipei au anunțat că până vineri, 10 aprilie, la ora 12:00 vor rula imagini cu chipul lui Mircea Lucescu pe clădirea magazinului Cocor de la Unirii, adică chiar din centrul Capitalei.

Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului 🖤

Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00, arată descrierea postării.

Înmormântarea va avea loc tot vineri, însă într-un cadru restrâns, adică vor participa doar familia și prietenii apropiați. Ceremonia va avea loc la cimitirul Bellu din București.

