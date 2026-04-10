Răzvan Lucescu, împietrit de durere la înmormântarea lui Il Luce. Cine i-a stat alături, la fiecare pas

De: Andreea Stăncescu 10/04/2026 | 09:55
Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu va începe la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde Răzvan Lucescu a ajuns deja. Acesta nu este singur, ci este însoțit de soția sa, Ana Maria, care îi este alături și îl sprijină în aceste momente extrem de dificile.

Este o zi extrem de grea pentru familia lui Mircea Lucescu, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au apreciat de-a lungul timpului. Marele antrenor urmează să fie condus pe ultimul drum cu onoruri militare, în semn de respect pentru cariera sa impresionantă. La Biserica Sfântul Elefterie, pregătirile au fost finalizate, iar primele persoane din cortegiul funerar au început să își facă apariția.

Printre cei prezenți s-a aflat și Răzvan Lucescu, care a venit însoțit de soția sa, Ana Maria. Vizibil marcat de durere, acesta nu i-a dat drumul la mână nicio clipă, gest care a evidențiat cât de dificil este acest moment pentru familie. Fiul legendarului antrenor pare copleșit de pierdere, trăind în tăcere durerea despărțirii.

Ana Maria Lucescu a transmis un mesaj emoționant, după decesul lui Mircea Lucescu, în care a vorbit despre durerea profundă a familiei și despre relația specială pe care a avut-o cu socrul său.

„Pentru întreaga noastră familie este un moment de adâncă durere și tristețe. Le mulțumim tuturor celor care arată atâta prețuire pentru dragul nostru Mircea și care, astfel, ne sunt alături cu gândul”, a transmis Ana Maria Lucescu.

După slujbă, la prânz, cortegiul funerar va străbate Bucureștiul pe un traseu simbolic, de la Piața Operei până la Cimitirul Bellu, unde ceremonia va începe în jurul orei 12:45, iar înhumarea va avea loc după ora 13:00. Evenimentul va fi marcat de onoruri militare, în semn de respect pentru cariera remarcabilă a lui Mircea Lucescu, o adevărată legendă a fotbalului.

Deși accesul la mormânt este restrâns pentru familie și apropiați, numeroși fani sunt așteptați pe traseu pentru a-l conduce pe ultimul drum și a-i aduce un omagiu emoționant. Prezența lor va sublinia impactul uriaș pe care l-a avut în sport.

