Gigi Becali, luat în vizor de Poliție la înmormântarea lui Lucescu. Mesaj de suflet pentru Răzvan

Astăzi este o zi neagră pentru fotbalul românesc. Il Luce urmează să fie condus pe ultimul drum. La Biserica Sfântul Elefterie și-a făcut apariția și Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a venit cu Rolls-Royce-ul estimat la 500.00 de euro si a ținut un discurs amplu despre Mircea Lucescu, în fața jurnaliștilor. CANCAN.RO are imaginile. Haideți să vedem împreună, din rândurile următoare, ce a declarat omul de afaceri.

Relația bună pe care Gigi Becali a avut-o cu Mircea Lucescu de-a lungul timpului l-a făcut pe omul de afaceri din Pipera să meargă la înmormântarea lui „Il Luce”, care are loc în București, la Cimitirul Bellu. Patronul de la FCSB a venit la biserica unde este depus trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, înainte de înmormântare, la volanul unui Rolls-Royce, estimat la 500.000 de euro. O apariție marca Gigi Becali.

Gigi Becali, primele declarații despre moartea lui Mircea Lucescu

Încă de la primele ore, patronul celor de la FCSB și-a făcut apariția la biserică, nu putea să lipsească într-o zi atât de importantă.

„Mai vorbisem și cu doctorii pe la spital, știam. Acum… normal, orice om când moare e o tristețe. Cel mai mult pentru familie. Noi spunem Condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. Odată și odată se duce omul. Fotbalul pierde, mai sunt și alții. Problema știi care este? Ai văzut cum a fost, toate televizoarele lumii, ale Europei, Lucescu, Lucescu, Lucescu. Ai văzut cum toată lumea a vorbit despre el la superlativ. Și eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore și, în alea două ore, am rămas mască cum vorbea. Toată lumea a vorbit numai la superlativ. Îi mulțumim, era un om, un om bun. Contează. Dacă ești om bun, toată lumea vorbește de tine de bine și te laudă. Eu nu vorbesc de succese, nu se mai naște ca el.” a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, primele sfaturi pentru Răzvan Lucescu

Gigi Becali a spus că urmează să poarte o discuție cu Răzvan Lucescu pentru a-i oferi câteva sfaturi pentru perioada aceasta.

„Răzvan acum trebuie să intre în rol, dacă vrea. Eu o să-i spun ce să facă, pentru că ceea ce facem noi acum — venim, plecăm, vai, ce tristețe, toată lumea — și apoi plecăm acasă… El are acum 3 zile, apoi încă 6 și încă 33, după care vine la judecată în fața Judecătorului. Și acolo nu mai există să spună „să-l odihnească Dumnezeu”, nu mai există — acolo, gata, s-a oprit.” a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a fost întors din drum de oamenii legii

Gigi Becali a întâmpinat mici probleme. Pe scurt, din cauza lipsei de locuri de parcare, poliția l-a întors din drum pe patronul FCSB. Ulterior, finanțatorul FCSB a venit pe jos la biserică, a purtat un scurt dialog cu reporterii, și a intrat în interior pentru a asista la slujbă.

Patronul FCSB, apariție de milioane

Ca de fiecare dată, afaceristul din Pipera a avut o apariție ca la carte. Ținuta a fost una extrem de elegantă, dar accesoriul principal nu a fost bolidul de lux cu care a venit, ci ochelarii, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 500.000 de euro.

CITEȘTE ȘI:

