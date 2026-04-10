Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina a povestit ce a găsit în București la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde a fost transportat în data de 29 martie. Mii de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Fostul selecționer al României s-a stins din viață și asta a întristat pe toată lumea. Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori din țara noastră. El a încetat din viață marți, 7 aprilie, iar miercuri, sicriul cu trupul neîsuflețit a fost depus la Arena Națională. Acolo s-au adunat mii de oameni care au venit să își ia rămas bun de la antrenor. Printre cei prezenți s-a aflat joi, 9 aprilie, și Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina. El a ținut un discurs plin de emoție, iar după ce a plecat a povestit ucrainenilor ce a găsit în București.

Ce a găsit Rinat Ahmetov

Pierderea lui Mircea Lucescu a fost dureroasă pentru lumea fotbalului și nu numai. Mii de oameni, fotbaliști, antrenori, oficiali s-au strâns să-i aducă un ultim omagiu lui Il Luce. Rinat Ahmetov a venit și el. Acesta a stat în jur de o oră la Arena Națională. El a declarat că au câștigat o mulțime de trofee împreună. De asemenea, a mai spus că Neli, soția lui Mircea Lucescu l-a impresionat prin prezența sa, dar și fiul său Răzvan Lucescu. Miliardarul a stat de vorbă cu familia, iar apoi a ținut un discurs de 10 minute.

Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună. I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă. Nu numai fizic, ci și ca spirit. Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top cu o reputație excelentă. A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu, a transmis el.

