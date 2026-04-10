Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina a povestit ce a găsit în București la înmormântarea lui Mircea Lucescu

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 13:49
Ce a văzut Rinat Ahmetov la Arena Națională, atunci când a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde a fost transportat în data de 29 martie. Mii de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu. 

Fostul selecționer al României s-a stins din viață și asta a întristat pe toată lumea. Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori din țara noastră. El a încetat din viață marți, 7 aprilie, iar miercuri, sicriul cu trupul neîsuflețit a fost depus la Arena Națională. Acolo s-au adunat mii de oameni care au venit să își ia rămas bun de la antrenor. Printre cei prezenți s-a aflat joi, 9 aprilie, și Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina. El a ținut un discurs plin de emoție, iar după ce a plecat a povestit ucrainenilor ce a găsit în București.

Ce a găsit Rinat Ahmetov

Pierderea lui Mircea Lucescu a fost dureroasă pentru lumea fotbalului și nu numai. Mii de oameni, fotbaliști, antrenori, oficiali s-au strâns să-i aducă un ultim omagiu lui Il Luce. Rinat Ahmetov a venit și el. Acesta a stat în jur de o oră la Arena Națională. El a declarat că au câștigat o mulțime de trofee împreună. De asemenea, a mai spus că Neli, soția lui Mircea Lucescu l-a impresionat prin prezența sa, dar și fiul său Răzvan Lucescu. Miliardarul a stat de vorbă cu familia, iar apoi a ținut un discurs de 10 minute.

Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună. I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă. Nu numai fizic, ci și ca spirit. Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top cu o reputație excelentă. A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu, a transmis el.

VEZI ȘI: Superstiția neștiută a lui Mircea Lucescu. A fost dezvăluită abia acum

Florin Răduciou, adio în lacrimi de la Mircea Lucescu: ”Nu sunt pregătit”

Iți recomandăm
Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o
Știri
Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o
Viorica și Ioniță de la Clejani, noi informații despre Fulgy. În ce stare se află, de fapt
Știri
Viorica și Ioniță de la Clejani, noi informații despre Fulgy. În ce stare se află, de fapt
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană
Adevarul
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o...
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre...
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
Prosport.ro
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
Digi 24
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O...
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Digi24
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru...
