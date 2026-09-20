Schimbare la Insula Iubirii! Antena 1 nu mai difuzează emisiunea vineri, 25 septembrie

Schimbare la Insula Iubirii! Antena 1 nu mai difuzează emisiunea vineri, 25 septembrie
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Schimbări importante în grila de programe de la Antena 1.
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Anunț important pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Antena 1 a anunțat o schimbare majoră în grila de programe, dar și motivul pentru care ediția de săptămâna viitoare, de vineri, 25 septembrie, nu va fi difuzată. 

Testul suprem al fidelității din sezonul aniversar cu numărul 10 de la Insula Iubirii continuă să le ofere telespectatorilor emoții, trăiri intense și momente unice în fața micilor ecrane. Iar acum, după ce abia au intrat în „jocul” celor 21 de zile de suspans, în fiecare vineri și sâmbătă, Antena 1 a decis să scoată emisiunea, timp de o zi, din grila de programe.

Săptămâna viitoare, ediția de vineri a emisiunii este înlocuită cu meciul de fotbal dintre România și Suedia, care se va transmite în direct la Antena 1. Prin urmare, Insula Iubirii se va difuza doar sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.

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Cele 5 cupluri care participă în sezonul aniversar cu numărul 10 Insula iubirii.

Ies la iveală cele mai ascunse secrete al concurenților

Primele ceremonii ale focului au scos la suprafață secrete și detalii neștiute până acum despre concurenți, iar ispitele continuă să își joace rolul cu măiestrie și pricepere, testând limitele fiecărui cuplu venit în Thailanda. De asemenea, introducerea „cutiei cu surprize” reprezintă un alt mister care apasă pe umerii concurenților, devenind unul dintre elementele centrale de pe insula fetelor și a băieților.

Atunci când cutia sună, concurenții au ocazia să asculte mesaje vocale, replici compromițătoare sau declarații făcute de partenerii lor sau de ispite, cum a fost cazul discuției dintre Radu Vâlcan și Remi Dobre, când concurentul a mărturisit că nu vede un viitor comun cu Bianca Iotu – vezi AICI.

Rând pe rând, de la o ediție la alta, concurenții renunță la măștile sociale și se arată cu adevărat în fața telespectatorilor. Un exemplu este cel al lui Lorenzo, partenerul dominatoarei Nattasha Black, care în ediția de sâmbătă, 19 septembrie, a surprins audiența cu o sinceritate debordantă. Acesta a vorbit despre o latură complet neștiută a vieții sale, mărturisind că a fost însurat și are trei copii – vezi AICI video.

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Lorenzo, iubitul Nattashei, mărturisiri sincere, cu ochii în lacrimi: „Sunt un om divorțat, am trei copii”

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