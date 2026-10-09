Emily Burghelea s-a întors în România după două luni în paradis. Firesc, cum să dai Bucureștiul pe Tenerife?

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Emily Burghelea, împreună cu soțul său, Andrei, și cei trei copii ai lor au revenit în țară pe perioadă nedeterminată, după ce în vară luaseră decizia de a se muta cu totul în Tenerife, unde s-au dus cu tot cu mașină, cu căței, cu toată gospodăria. După o perioadă în care au observat că e cam greu să se acomodeze, mai ales că lumea din Tenerife nu prea vorbea altă limbă în afară de spaniolă, limbă pe care Emily și Andrei nu o stăpănesc, familia a decis să revină în București, iar CANCAN.RO a văzut-o pe Emily la o partidă de shopping în Băneasa, însoțită de copiii mai mărișori.

Pentru că aici urmează să vină iarna, că, de, România nu e așa aproape de tropice precum Tenerife, Emily i-a luat pe copiii mai mari, Amedeea și Damian, și a pornit cu ei la mall, să le completeze ținutele. Fetița cea mică, născută anul trecut cam pe vremea asta, a rămas acasă, deci e clar, a fost treabă serioasă, shopping aplicat, nu promenadă de clătit ochii. Normal ar fi să caute ceva și pentru aniversarea surorii mai mici, ceea ce Emily și asistenții ei de shopping par să facă, pentru că intră și pe un raion cu haine de toddler. După atâtea ieșiri pe mare, pe plajă, era și timpul să mai facă niște activități indoor, și ce poate fi mai plăcut decât o zi prin magazine?

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Emily este foarte hands-on, analizează atent țesăturile, etichetele, probabil e interesată și de combinația de texturi, dar și de originea produselor, eventual cu ce au fost tratate, că nu degeaba este o mămică-influencer cu peste 510k followeri pe Instagram.

Emily Burghelea cu copiii la mall

Cei mici au sarcini bine trasate, fiecare ține în mânuță câte un accesoriu cumpărat din mall, probabil și ceva ce trebuie oferit micuței surioare de ziua ei. Cât despre Emily, ea poartă o ținută care îi flatează formele impecabile (obiectiv aproape imposibil pentru o femeie care a născut trei copii!). O fustă largă, bună pentru o ieșire de o zi întreagă, și o bluză albă cu nasturi-buton. În rest, niște bijuterii fără nicio notă stridentă, și același păr blond cu șuvițe care o face pe Emily irezistibilă.

Rămâne de văzut dacă revenirea în România va fi una de durată sau dacă familia va încerca din nou experiența vieții în străinătate. În interviul de după întoarcere, Emily spunea că data viitoare vor încerca să ia și bunicii! Cert este că, deocamdată, Emily și Andrei au de reintrat în programul obișnuit, cu grădiniță, activități pentru copii și toate responsabilitățile care vin la pachet cu o familie numeroasă. Iar dacă în Tenerife provocarea era să se descurce într-un loc în care limba spaniolă le-a dat bătăi de cap, în București lucrurile sunt ceva mai simple din punctul acesta de vedere. Cel puțin până la următoarea decizie importantă, Emily pare să se bucure de timpul petrecut alături de cei mici și să profite de fiecare ocazie pentru a le pune la punct garderoba.

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