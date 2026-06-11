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Ce a descoperit un turist după ce s-a cazat la hotelul Simonei Halep. I-a lăsat și un mesaj pe internet

De: David Ioan 11/06/2026 | 10:45
Ce a descoperit un turist după ce s-a cazat la hotelul Simonei Halep. I-a lăsat și un mesaj pe internet
Ce a descoperit un turist după ce s-a cazat la hotelul Simonei Halep. I-a lăsat și un mesaj pe internet
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Atmosfera specială pe care o găsesc turiștii la hotelul deținut de Simona Halep în Poiana Brașov continuă să fie unul dintre motivele pentru care mulți dintre ei revin în stațiune.

Un vizitator fidel, care s-a cazat de mai multe ori în unitatea fostului lider mondial, a transmis un mesaj emoționant personalului, reacție care a atras atenția pe pagina oficială de Instagram a hotelului.

Ce a descoperit un turist după ce s-a cazat la hotelul Simonei Halep

Conform ProSport, reprezentanții hotelului au lansat online o invitație către turiști, rugându-i să spună ce detaliu i-a făcut să se simtă apreciați în timpul sejurului. Printre răspunsuri, mesajul unui client obișnuit a ieșit în evidență, iar acesta a primit imediat o replică în aceeași notă.

Turistul, pe nume Ervin, a scris:

„Atmosfera pe care o creați! Ne simțim întotdeauna ca în familie! Felicitări”.

Hotelul i-a răspuns:

„Familia e cel mai frumos cuvânt! Ne bucurăm că vă simțiți așa la noi”,

Iar acesta a continuat:

„Clar. Revenim cu mare drag! Mulțumim”.

Foto: Instagram

I-a lăsat și un mesaj pe internet

Printre elementele care contribuie la atmosfera apreciată de vizitatori se numără și obiectele expuse în holul hotelului. Trei dintre rachetele cu care Simona Halep a obținut performanțe istorice sunt prezentate acolo: cea folosită când a devenit numărul 1 mondial în 2017, precum și rachetele cu care a câștigat Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019. Alături de acestea se află și un album foto cu imagini din cariera sportivei.

Reprezentanții hotelului au explicat într-o postare că pentru ei ospitalitatea înseamnă mai mult decât confortul standard.

„Credem că ospitalitatea adevărată înseamnă mai mult decât confort. Credem că ospitalitatea adevărată stă atât în atenția la cele mai mici detalii, cât și în poveștile unice pe care ți le oferim. De la zâmbetul cald cu care ești întâmpinat la recepția noastră deschisă 24/7, până la florile proaspete care te întâmpină la sosire și atmosfera elegantă creată cu grijă în fiecare colț al hotelului – totul este gândit pentru confortul tău absolut”, au transmis aceștia pe Instagram.

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