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Val de reacții după afirmațiile lui Connect-R. Influencerii îi reproșează mesajul transmis: „Ce transmiți tu acestor copii?”

De: Anca Chihaie 18/07/2026 | 16:51
Connect-R/ Sursa foto: Instagram
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Connect-R a stârnit un val de reacții pe TikTok după o serie de declarații tranșante publicate. Modul în care și-a exprimat mesajul i-a surprins pe mulți urmăritori, iar în mediul online au apărut rapid numeroase comentarii și interpretări. Iată despre ce este vorba!

Afirmațiile artistului au fost intens dezbătute, iar mai mulți creatori de conținut i-au criticat poziția, considerând că a depășit limita prin declarațiile sale. Derapajul atribuit lui Connect-R a devenit un subiect intens discutat pe rețelele sociale, unde opiniile publicului pare că au încercat să îl pună la „punct”pe artist.

Val de reacții după afirmațiile lui Connect-R

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară după afirmațiile făcute de Connect-R într-un live, iar mai mulți creatori de conținut au criticat dur modul în care artistul a abordat un subiect extrem de sensibil. Aceștia au susținut că exemplul oferit de cântăreț poate transmite un mesaj greșit și poate fi interpretat într-un mod periculos, mai ales de către publicul tânăr care îl urmărește.

În opiniile exprimate pe rețelele sociale, mulți au atras atenția că o persoană publică are o responsabilitate suplimentară atunci când discută teme precum credința, spiritualitatea sau situațiile care implică victime ale unor abuzuri. Criticii consideră că astfel de comparații riscă să banalizeze traume reale și să creeze confuzie în rândul celor care urmăresc astfel de discuții.

Controversa a fost amplificată de numeroase videoclipuri publicate pe TikTok, unde influencerii au analizat pe larg momentul și au explicat de ce îl consideră nepotrivit. Unii au susținut că explicația oferită de artist despre modul în care ar funcționa rugăciunea nu reflectă învățăturile religioase și poate induce în eroare persoanele care încearcă să înțeleagă astfel de subiecte.

„Ce transmiți tu acestor copii? Că nu sunt în siguranță? Că și dacă ar cere ajutor nu ar conta? Că agresorul lui ar putea avea întâietate dacă a cerut primul?”, a transmis un influencer.

Mesajele sale sunt distribuite și comentate intens, iar reacțiile internauților variază de la susținere până la dezaprobare, alimentând și mai mult controversa din jurul declarațiilor făcute de artist.

„Connect R șef pe logica si sistem religios. Te-ai rugat, ai trimis comanda, nu mai conteaza nimic.”, „Nu cred ca Conecter crede ce spune!”, „Păcat de ce s-a ales de Connect-r.”, „el având copil, fată”, au fost câteva dintre comentariile internauților la postările influencerilor.

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