Céline Dion revine pe scenă. Artista va avea o serie de concerte la Paris

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 11:46
Céline Dion revine pe scenă. Artista va avea o serie de concerte la Paris
Céline Dion va urca din nou pe scena de la Paris

Céline Dion revine pe scena din Paris. Cântăreața a anunțat luni seara că va susține mai multe concerte în septembrie și octombrie. Aceasta nu a mai cântat în fața unui public de șase ani. 

Îndrăgita cântăreață Céline Dion vrea să își facă un cadou de excepție pentru aniversarea ei de 58 de ani. Ea a anunțat luni seara, prin intermediul unor videoclipuri și mesaje proiectate pe Turnul Eiffel din Paris că va concerta în acest an pentru parizieni. Vedeta nu a mai cântat în fața unui public de acum șase ani, iar acum, odată cu revenirea ei, sunt așteptate peste 40.000 de persoane.

Céline Dion va cânta din nou

Celebritatea canadiană a făcut anunțul printr-o metodă inedită. Ea i-a surprins pe fanii din Paris cu vestea că va susține 10 concerte în perioada 12 septembrie-14 octombrie. Turnul Eiffel a fost înconjurat de mesajele transmise de artistă. Turnul a fost luminat, iar spectacolul a fost și mai impresionant, datorită hiturilor cântate de ea și ascultate de fani. Mesajul „Paris, sunt gata” a fost proiectat în mai multe limbi pe monument. De asemenea, a publicat și pe rețelele de socializare un mesaj emoționant. Diva a declarat că face asta pentru a-și face chiar ei un cadou aniversar.

Anul acesta, voi primi cel mai frumos cadou din viaţa mea. Voi avea şansa să vin să vă văd şi să pot cânta din nou pentru voi, a declarat artista.

Concertul va avea loc la Paris La Défense Arena, chiar lângă Capitală și sunt așteptați mii de fani. Biletele vor fi puse în vânzare începând cu această primăvară, mai exact din 7 aprilie, pentru cele presale, iar cele generale din data de 10 aprilie.

Ce surprize mai aduce Céline Dion

Céline Dion este una dintre cele mai ascultate și iubite artiste. Ea a devenit cunoscută după interpretarea piesei My Heart Will Go On, care a fost coloana sonoră pentru celebrul film Titanic. În anul 2019, ea avea un turneu programat, însă a fost anulat din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Potrivit unor surse apropiate ale artistei, ar urma ca în această primăvară să lanseze un nou album care va cuprinde cele mai mari hituri ale ei.

