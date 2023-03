Minelli dezvăluie cu ce s-a ocupat după ruperea de Lora, până la succesul solo: “Mă simțeam prost!”

Primăvara debutează cum nu se mai poate mai bine pentru Minelli, care după mai multe piese cu succes internațional lansează primul album din cariera solo, intitulat „Silver & Gold | Chapter II „. Un personaj bine conturat pe scena mondială a muzicii, dar mai puțin în România, Luisa Luca s-a deschis, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pentru ca publicul autohton să o cunoască mai bine. Cântăreața împlinește anul acesta 35 de ani, este mamă a doi copii și țintește să lanseze hit după hit către topurile din lumea întreagă.

Însă unul dintre momentele relevante ale carierei lui Minelli este scindarea de trupa Wassabi, din care făcea parte și Lora. Cele două și-au găsit identitatea individuală în proiecte de succes. Luisa Luca povestește cum a arătat perioada de după despărțirea bandului, dar și cum soțul a ajutat-o să treacă peste micile impedimente apărute pe parcurs. Minelli s-a concentrat exclusiv pe muzică, în timp ce alți artiști din jurul ei munceau la joburi normale pentru a se putea întreține.

Între Wassabi și cariera solo, Minelli s-a îndeletnicit cu… muzica: „Uneori chiar mă simțeam prost!”

CANCAN.RO: Tu te-ai conturat recent ca artist atât în România, cât și internațional, deși tu ai apărut în muzică acum 13-14 ani. Ce s-a întâmplat între momentul Wassabi și identificarea cu Minelli?

Minelli: Acum 13 ani eram într-o trupă de fete, Wassabi, s-a terminat proiectul respectiv și a fost cumva un moment în care a trebuit să stau cu mine, să văd dacă mai vreau să cânt. Să văd cam ce vreau să cânt, a fost un moment foarte important și cumva confuz în același timp.

Am știut că vreau să mă axez cu proiectul Minelli pe engleză, am știut că o să-mi ia ceva timp, pentru că nu e atât de ușor. Dar am decis să fac proiectul ăsta în engleză și în toți acești ani am lucrat la asta.

CANCAN.RO: Oamenii, de obicei, până își ating visul, mai fac și alte lucruri pe lângă. Tu te-ai angajat în vreo corporație sau ai ținut obsesiv ținta cu muzica?

Minelli: Am ținut-o pe a mea și să știi că uneori chiar mă simțeam prost, pentru că mai vedeam artiști sau oameni care se ocupau tot cu muzica, care spuneau că «da, am mai lucrat la vârsta de 19, 20 de ani undeva, pentru că simțeam nevoia să mai fac și altceva, nu mă puteam întreține».

Dar eu nu, eu am ținut-o continuu numai cu muzică și în momentele în care spuneam că mă las de muzică. Cumva știam că asta o să fac forever cel mai bine. Ce-i drept, contează foarte mult că l-am avut pe soțul meu care m-a susținut în treaba asta. Contează foarte mult să ai în jurul tău oameni care complotează cumva.

Minelli face dezvăluiri despre confluența dintre viața de mamă și cea de artist internațional: „Mă și pun mult la mintea lor!”

CANCAN.RO: Deci pentru băieții care o văd pe Minelii și consideră că e super sexy și cântă foarte bine, să știți că are un soț! Am văzut-o și pe Sarah pe aici, e cât tine de înaltă, ai și un băiețel…

Minelli: Da, băiatul are cinci ani și puțin. Trebuie să îmi găsesc timp și pentru copii, e un lucru foarte important pentru mine să fiu și cu ei. Chiar dacă sunt plecată, crede-mă, sunt pe Whatsapp și am grijă și de Sarah și de Filip. Sunt și severă când e cazul, dar mă și pun mult la mintea lor. Gândește-te că eu am 34 și Sarah are 13.

CANCAN.RO: Deci ai făcut-o fix când l-ai cunoscut pe soț…

Minelli: Da, avem chiar 15 ani acum. Anul ăsta facem 15 ani.

CANCAN.RO: Dar nu e și el gelos?

Minelli: Nu, pentru că el are grijă tot ce înseamnă Minelli și se ocupă foarte mult de proiectul acesta. Avem încredere mare unul în celălalt.

CANCAN.RO: Care e una dintre greșelile pe care tu le-ai făcut și nu vrei ca cei mici să le repete?

Minelli: Întotdeauna nu am avut mare încredere în mine, dar cred că asta e o chestie umană. Și n-am știut să spun nu la momentul potrivit. Spune nu când trebuie!

