Lora și Ionuț Ghenu ”au dispărut” din țară. Unde au ajuns, dar și când au de gând să revină: ”Am primit plângeri”

Lora (41 de ani) și Ionuț Ghenu (41 de ani) au dat vremea rece din România pe căldura tropicală din Bali. Dacă pe timpul pandemiei de COVID-19 au fost nevoiți să se carantineze acolo, de data aceasta s-au retras de bună voie și nesiliți de nimeni. Ce planuri au cei doi și când au de gând să se revină în România.

În anul 2020, Lora a fost nevoită să petreacă 5 luni în Bali, luni care i-au priit din toate punctele de vedere. Trei ani mai târziu, vremea tropicală din Bali, calitatea oamenilor și peisajele de vis au convins-o pe artistă să se stabilească acolo până în luna mai a acestui an.

Vezi și: IMAGINI DEMULT UITATE! CUM AU ARĂTAT VEDETELE ÎN ZIUA NUNȚII. ANDRA ȘI LORA, MIRESE DE COLECȚIE

„Îmi place că în Bali nu îți poți cumpăra casă. Ei nu își vând teritoriul. Poți închiria pe mulți ani, chiar și pe 30 de ani dar nu poți cumpăra. Nu poți să-i sari din nimic și asta e minunat. În felul ăsta se protejează de cei potenți financiar să nu le cumpere pământul și să îl vândă localnicilor la suprapreț.

Noi închiriem cât avem nevoie, ne punem baza undeva și apoi mergem 2, 3 nopți în alte locuri dacă ne face ceva cu ochiul. Un fel de vacanță în Bali din Bali! De data asta chiar am primit plângeri că nu postez mai des. Voi face și asta mai ales că Ionuț se joacă cu un aparat foto/video profesional și e din ce în ce mai bun”, a declarat Lora.

Lora: ”Muncim fără să ne epuizăm”

Lora consideră că Bali este locul perfect pentru a-și încărca bateriile și pentru a se deconecata de la tot ceea ce înseamnă stres și agitația din oraș. Alături de iubitiul ei, Lora a devăluit că au o mulțime de prieteni care îi așteaptă cu brațele deschise.

„În Bali e frumos și oamenii nu se agită atât de mult, ceea ce pentru mine este ca o mângâiere. Noi suntem învățați să fim mereu pe fugă, mereu în stres, o luptă continuă cu nervii să nu ne scape de sub control. Aici lucrurile sunt complet diferite și toată lumea e focusată cumva să liniștească și chiar să vindece oamenii stresați sau care își gestionează greșit prioritățile.

E un loc care ne-a fost adăpost aproape jumătate de an în cea mai grea etapă a pandemiei și unde ne-am făcut prieteni. Ne-am întors cu mare drag și muncim fără să ne epuizăm, cunoaștem oameni incredibili, încărcăm bateriile și hrănim inspirația”, a mai spus Lora, potrivit Click!.ro

Lora este pregătită să îmbrace rochia de mireasă pentru a doua oară

Lora și Ionuț formează un cuplu de ani buni atât acasă, cât și la muncă, iubitul ei fiindu-i manager. Nu de puține ori au fost întrebați când vor spune marele „DA”, atât la starea civilă, cât și la altar, însă, de fiecare dată, cei doi au lăsat loc interpretărilor.

Vezi și: ATENȚIE! INNA, DELIA SAU ANTONIA FAC SHOW! TOP 50 SEXY-VEDETE CARE S-AU JUCAT CU LIMBUȚELE ÎN VĂZUT TUTUROR

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, a mărturisit Lora în urmă cu doar câteva luni pentru SpyNews.