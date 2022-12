Imagini demult uitate! Cum au arătat vedetele în ziua nunții. Andra și Lora, mirese de colecție

Deși au trecut ani mulți de când au îmbrăcat rochia de mireasă, ele sunt vedetele care au reușit să se mențină în topul celor mai sexy și frumoase mirese din showbiz. Este vorba despre Andra, Lora, Delia, Andreea Bănică sau Andreea Bălan.

Andra Măruță a făcut furori în ziua nunții

Andra a devenit doamna Măruță în anul 2008 când cei doi s-au căsătorit la Biserica „Sfinții Constantin și Elena” din Târgu-Jiu, orașul din care provine Cătălin.

„Rochia mea cred că a arătat așa cum de o sute de ori o îmbrăcasem în gând: simplă, fără prea multe zorzoane, dar simbolizând trecerea într-o altfel de lume. Am ales prima rochie pe care am probat-o, pentru că îmi venea perfect. Am înțeles atunci, din prima clipă, că rochia era a mea și că mă aștepta numai pe mine”, povestea Andra după ziua nunții.

Lora, o mireasă de colecție

Lora a visat să rămână alături de Dan Badea încă din 2014, anul în care s-au căsătorit. Cei doi nu au rămas împreună, însă amintirile au rămas vii pentru vedetă. Dacă stăm să analizăm câteva imagini din ziua nunții, putem observa cât de frumoasă a fost artista. Rochia pe care a purtat-o i-a pus trăsăturile în evidență, iar drept urmare, aceasta poate intra în categoria mireselor de colecție.

CITEȘTE ȘI: MĂDĂLINA GHENEA, JEFUITĂ PE AEROPORTUL FIUMICINO DIN ROMA! PAGUBA ESTE UNA CONSIDERABILĂ: BIJUTERII DE LUX ȘI ALTE OBIECTE DE VALOARE

Andreea Bănică și Andreea Bălan au purtat rochii de senzație în ziua nunții

Andreea Bănică și Andreea Bălan au fost și ele de-a dreptul spectaculoase în ziua nunții. Nici prea simple, dar nici prea sofisticate, vedetele au făcut furori în rândul fanilor, iar fotografiile circulă pe rețelele de socializare chiar și astăzi, după atâția ani.

VEZI ȘI: ALINA SORESCU A FĂCUT PLANURILE DE SĂRBĂTORI! CUM PETRECE VEDETA DUPĂ DIVORȚUL DE ALEXANDRU CIUCU

Delia Matache a fost o mireasă extrem de sexy

Delia Matache făcea senzație în urmă cu câțiva ani când a decis să se căsătorească. Artista nu s-a îmbrobodit prea tare, ci a mers pe clasic și simplu. Dar asta și pentru că tendințele în modă erau total diferite atunci.