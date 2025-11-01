Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex”

Valerie Lungu este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România. Are un milion de urmăritori, câștigă extrem de bine din online, iar recent ne-a dezvăluit într-un interviu că și-a putut permite casa de 700.000 de euro din munca sa și a partenerului ei de creatori de conținut. Succesul ei însă nu a venit fără controverse. Mai exact, au existat anumite persoane care au ridicat din sprânceană atunci când contul vedetei a crescut spectaculos. A fost chiar acuzată că și-ar fi umflat contul cu urmăritori falși! Iată cum le răspunde Valerie, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, celor care o critică, dar și ce comparație a putut face cu influencerița Marilu.

Fără doar și poate dacă ai platforme online, nu ai cum să nu fi dat de contul lui Valerie Lungu. Influencerița este urmărită de 1 milion de oameni pe Instagram, dar în total adună aproape 5 milioane de urmăritori pe toate platformele de social media. Succesul său a stârnit, fără doar și poate, și controverse, dar și guri rele care au acuzat-o pe influenceriță că și-ar fi umflat conturile artificial cu boți. Iată cum a răspuns Valerie acestor acuzații.

Valerie Lungu dă de pământ cu cei care o acuză că și-a cumpărat urmăritori!

Influencerița nu a stat însă pe gânduri și a răspuns acuzațiilor într-un mod tranșant, cu statistici și exemple concrete.

„Eu am statisticile care arată evoluția mea constantă. Bine, și atunci eu o să le arăt statisticile, toate clipurile mele care au 30 de milioane, 40 de milioane, 50 de milioane, 60 de milioane, 9 milioane. În statistici arată câți urmăritori faci din fiecare clip, iar eu pot demonstra oricând că nu am cumpărat, ci am crescut constant”, a spus Valerie pentru CANCAN.RO.

Mai mult, Valerie susține că are strategii exacte prin care își crește constant contul de Instagram. Acesta este jobul ei, până la urmă, și susține că petrece la fel de mult timp să se dezvolte, ca la orice job normal.

„Eu am crescut în câteva zile 10.000 de urmăritori. Eu știu exact ce merge pe Instagram acum și fac ce trebuie ca să cresc. Spre exemplu, acum reel-urile nu mai merg atât de mult, merg postările de tip carusel”, ne spune ea.

În plus, influencerița punctează că ea are un conținut curat și nu apelează la alte tertipuri, ca alte influencerițe. Așa cum știm, este binecunoscut scandalul dintre Marilu și Iustin Petrescu, în care cei doi s-au acuzat reciproc de diverse lucruri după ce timp de 4 ani au postat împreună. Cei doi și-au crescut conturile în acea perioadă de tensiune, însă Valerie susține că nu apelează la astfel de strategii.

„Eu am un content curat, estetic, nu fac scandal. Dacă creșteam prin diverse dispute ca alții, aș fi înțeles. Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex și să postăm zilnic, dar noi nu apelăm la astfel de tertipuri. Preferăm să fim așa cum trebuie”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privesc câștigurile din social media, Valerie Lungu spune că și-a rotunjit frumos conturile datorită conținutului publicat pe diverse platforme. În plus, așa cum știm, influencerița și iubitul ei și-au cumpărat o casă pe care au reamenajat-o, iar investiția a fost mare: 700.000 de euro!

„Poți trăi o viață de lux din social media, casa pe care am cumpărat-o nu s-a făcut singură, dar important este să muncești. O să prefer să nu dau sume, dar vă asigur că se câștigă foarte bine din social media”, ne mai spune ea.

