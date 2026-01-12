Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie

Încă un pas important pentru celebra familie Arnault! Franța l-a recunoscut pe magnatul Bernard Arnault drept una dintre cele mai strălucite minți de afaceri și l-a ales membru al Academiei de Științe Morale și Politice, ai cărei membri pe viață sunt cunoscuți sub numele de „Nemuritorii”.

Magnatul francez Bernard Arnault și familia sa se află în fruntea listei celor mai bogați oameni ai planetei, întrecându-i pe Jeff Bezos și Elon Musk. Bernard Arnault deține imperiul Louis Vuitton Moët Hennessy, care include Sephora, Tiffany & Co., Christian Dior și Stella McCartney și are o avere evaluată la 208 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice

Bernard Arnault, în vârstă de 76 de ani, a fost primit în mod oficial ca membru al Academiei de Științe Morale și Politice (Académie des sciences morales et politiques) la data de 12 ianuarie 2026. În cadrul unei ceremonii distinctive i-a fost înmânată sabia de academician, o piesă unică proiectată de arhitectul Frank Gehry, laureat al Premiului Pritzker, și oferită de ministrul francez al finanțelor, Bruno Le Maire.

Astfel, președintele și directorul general al gigantului de lux LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton devine titularul a ceea ce este cunoscut drept „fotoliul 1” în cadrul secției de economie politică, statistică și finanțe a academiei. Acesta ocupă un loc deținut anterior Denis Kessler, fost președinte al reasigurătorului Scor, care a decedat anul trecut.

Alți membri ai acestei secții îi includ pe economistul Pierre-André Chiappori, economistul Jean-Claude Casanova și economistul Jean Tirole, laureat al Premiului Nobel.

Academia de Științe Morale și Politice este una dintre cele cinci academii care alcătuiesc Institutul Franței, înființat în 1795 pentru a promova progresul cunoașterii și excelența intelectuală în Franța. Academia are 50 de membri titulari, toți cetățeni francezi.

Potrivit Institutului Franței, un loc în academie devine vacant în urma decesului, absenței prelungite sau demisiei unui membru, iar acesta este ulterior ocupat de un alt cetățean francez, ales membru titular prin vot cu majoritate absolută de către colegii săi.

Acum Bernard Arnault este și el membru, iar potrivit academiei, admiterea reprezintă „un privilegiu rar, rezervat unei elite intelectuale atent selecționate. Membrii sunt aleși pe baza realizărilor personale și a contribuțiilor excepționale în domeniul lor de expertiză”.

