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Câte cireșe poți mânca pe zi fără să te îngrași. Efectul neașteptat pe care îl au asupra somnului

De: Daniel Matei 11/06/2026 | 07:40
Câte cireșe poți mânca pe zi fără să te îngrași. Efectul neașteptat pe care îl au asupra somnului
Sursa foto: Shutterstock
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Cireșele se numără printre cele mai apreciate fructe ale verii, fiind consumate frecvent ca gustare, desert sau alături de iaurt și preparate pentru micul dejun. Gustul plăcut și faptul că pot fi consumate foarte ușor îi determină pe mulți să le mănânce în cantități mari, însă specialiștii atrag atenția că moderația rămâne importantă.

Potrivit publicației spaniole El Economista, cireșele oferă numeroase beneficii pentru sănătate, însă conțin și zaharuri naturale, aspect care trebuie luat în considerare de persoanele care încearcă să slăbească sau să își controleze greutatea corporală.

Cu toate acestea, experții subliniază că un consum moderat nu prezintă riscuri pentru majoritatea persoanelor și poate aduce multiple avantaje pentru organism.

Ce beneficii au cireșele pentru organism

Pe lângă conținutul de zaharuri, cireșele furnizează o serie de nutrienți importanți. Acestea conțin carbohidrați, principala sursă de energie pentru organism, dar și fibre, care contribuie la menținerea tranzitului intestinal și la o digestie mai bună.

Fructele sunt, de asemenea, o sursă importantă de vitamine și minerale. Printre cele mai importante se numără vitamina C, vitaminele din complexul B, potasiul, fosforul, calciul, magneziul, fierul, zincul și cuprul.

În plus, cireșele conțin compuși antioxidanți precum polifenolii, antocianinele și flavonoidele. Aceștia contribuie la combaterea radicalilor liberi și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Care este cantitatea recomandată

Deși sunt considerate un aliment sănătos, cireșele nu ar trebui consumate în exces. Specialiștii recomandă aproximativ 150 de grame atunci când sunt consumate ca gustare între mese.

În cazul în care sunt servite ca desert după o masă principală, cantitatea poate ajunge la aproximativ 200 de grame. Potrivit experților, respectarea acestor recomandări permite valorificarea beneficiilor fructului fără riscul unui aport excesiv de zahăr.

Când este nevoie de prudență

Există însă și situații în care consumul de cireșe necesită mai multă atenție. Persoanele care suferă de diabet, rezistență la insulină, probleme intestinale, alergii sau litiază renală ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a introduce frecvent acest fruct în alimentație.

Efectul neașteptat asupra somnului

Un aspect mai puțin cunoscut despre cireșe este legătura lor cu somnul. Potrivit experților, aceste fructe sunt precursoare ale melatoninei, hormonul care reglează ciclul somn-veghe.

Din acest motiv, consumul de cireșe poate accentua senzația de somnolență în anumite momente ale zilei. Specialiștii recomandă consumul lor cu câteva ore înainte de culcare, deoarece pot contribui la un somn mai odihnitor.

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