Meniu de lux la nunta lui Dorian Popa cu Andreea. Ce preparate sofisticate au ales pentru invitați

De: Anca Chihaie 24/04/2026 | 18:09
Dorian Popa și partenera sa, Andreea, se pregătesc să marcheze unul dintre cele mai importante momente din relația lor, nunta. Evenimentul vine după ce cei doi au trecut deja prin cununia civilă desfășurată în Maldive, la scurt timp după cererea în căsătorie, petrecută în cadrul unei vacanțe romantice în același decor exotic.

Ceremonia religioasă este organizată într-un cadru restrâns, într-o locație selectată din Buftea, pe malul unui lac, într-un decor amenajat special pentru eveniment. Alegerea spațiului reflectă dorința cuplului de a păstra o atmosferă intimă, departe de amploarea unor evenimente convenționale de mari dimensiuni. La ceremonie sunt așteptați în jur de 90 de invitați, compuși în principal din familie și prieteni apropiați, accentul fiind pus pe o celebrare personală și relaxată, fără fast excesiv.

Unul dintre elementele centrale ale evenimentului îl reprezintă meniul ales, conceput într-un stil rafinat, cu preparate internaționale și combinații gastronomice sofisticate. Se remarcă o selecție variată de aperitive și preparate fine dining, incluzând ingrediente precum fructe de mare, pește premium, foie gras, dar și combinații moderne cu influențe din bucătăriile mediteraneană și asiatică. Printre preparatele incluse se regăsesc variante precum caracatiță servită pe bază de cartof violet, preparate cu icre de somon, carne de rață afumată asociată cu dulceață de ceapă, dar și combinații elaborate precum Saint-Jacques cu piure de țelină și sosuri pe bază de busuioc.

De asemenea, meniul continuă cu preparate precum homar, mozzarella de bivoliță, ravioli umplute cu fructe de mare și brânzeturi fine, dar și preparate precum black cod de Alaska servit cu risotto și alge marine. Felul principal este dominat de carne premium, incluzând cotlete de miel și mușchi de vită de origine argentiniană, completate de garnituri precum sparanghel și piureuri aromatizate cu trufe. Întregul meniu este gândit pentru a oferi o experiență culinară complexă, adaptată unui eveniment festiv de acest tip.

Organizarea evenimentului a fost gândită în detaliu, însă cu accent pe confort și pe bucuria momentului, nu pe dimensiunea acestuia. Inițial, cei doi luaseră în calcul varianta unei petreceri organizate în propria locuință, însă planurile au fost schimbate din cauza lucrărilor de renovare aflate în desfășurare în curtea proprietății din Domnești. Spațiul exterior necesită modernizări, iar timpul disponibil nu a permis finalizarea acestora înainte de data stabilită pentru eveniment, ceea ce a determinat mutarea locației.

”Mergem pe o variantă de eveniment cu număr de invitați restrâns, pentru că nu am vrea să fie ceva prea mare, la care să nu ne putem bucura și să se transforme în clasica nuntă prin care treci ca gâsca prin apă.

Plecasem inițial de la ideea de a face acasă, dar mi-am dat seama că nu voi fi gata cu renovările pe care le fac în curte acum. Au trecut șase anișori de când stau în Domnești, și deja e nevoie de o renovare în curte”, declara recent Dorian Popa.

