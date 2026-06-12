Familia lui Alexandru, medicul mort la Floreasca, e devastată. Ce le-a spus înainte să moară

Moartea medicului rezident Alexandru Neacșu a întristat întreaga comunitate din județul Gorj. Bărbatul a fost găsit fără viață în timpul unei gărzi la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Mătușa acestuia face declarații cutremurătoare despre chinul prin care trecea.

Alexandru Neacșu a murit la doar 35 de ani în timpul unei gărzi de noapte la Spitalul Floreasca din București. Bărbatul era medic rezident și intrase în tură sâmbătă dimineața, în locul unui coleg.

Ce probleme de sănătate avea medicul rezident Alexandru Neacșu

Medicul era căsătorit din 2013 și avea împreună cu soția sa, Adina Neacșu, de asemenea medic, doi copii. Înainte cu o săptămână de deces, Alexandru Neacșu s-a confesta mătușii sale și i-a mărturisit că este epuizat din cauza gărzilor și a programului solicitant de la spital.

Aceasta l-a sfătuit să ia o pauză, însă el a spus că nu are cum, deoarece nu sunt oameni în sistem, iar pe cei care profesează se pune o presiune enormă. Pe lângă oboseala cronică de care se plângea, medicul se confrunta cu dureri puternice la coloana vertebrală.

”Îl respectau toți. Este o mare durere pentru noi, în special pentru copii și soția lui. Ne-am văzut în luna mai cu el și chiar spunea. „Mai am puțin și iau examenul și îmi iau postul în primire. Nu mai pot, sunt foarte obosit. Nu sunt oameni, se pune presiune pe noi și trebuie să rezist”. Pentru copiii lui făcea tot ce făcea, ei erau lumina ochilor lui. Familia lui a fost tot timpul aproape de el, toți îl respectau”, a spus mătușa medicului.

Înainte să fie găsit fără viață în toaleta spitalului, bărbatul își administrase o injecție cu fentanil, un analgezic opioid sintetic extrem de puternic, utilizat legal în medicină pentru anestezie și gestionarea durerilor cronice severe. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de colegii săi, medicul nu a mai putut fi salvat. Alexandru Neacșu era în ultimul an de rezidețiat și urma să lucreze la Spitalul din Giurgiu. Medicul era extrem de apreciat din punct de vedere profesional.

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