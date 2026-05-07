Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende

De: Paul Hangerli 07/05/2026 | 08:30
Gloria lui Inter a decedat, sursa- colaj CANCAN.RO

Fostul mijlocaș al lui Inter Milan și Brescia Calcio, Evaristo Beccalossi, a murit la vârsta de 69 de ani. „Mereu unul de-al nostru”, au transmis cei de la Inter. Fotbalul italian este în doliu după dispariția fostului mijlocaș, care s-a stins marți noaptea.

Vestea tristă vine într-un moment special pentru clubul nerazzurro, care tocmai a cucerit al 21-lea titlu din istorie sub conducerea lui Cristi Chivu. Bucuria succesului a fost însă umbrită de moartea unuia dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria lui Inter, omul care a rămas în memoria fanilor pentru talentul, driblingurile și magia sa din teren.

Evaristo Beccalossi a murit la 69 de ani

Fostul jucător al lui Inter suferise o hemoragie cerebrală în ianuarie 2025. După ce a fost în comă timp de 47 de zile, acesta a urmat o lungă perioadă de recuperare în orașul său natal, Brescia, unde a murit în noaptea de marți spre miercuri.

Beccalossi ar fi împlinit 70 de ani pe 12 mai. Fost mijlocaș la Brescia, Inter, Sampdoria, Monza, Barletta și Pordenone, acesta a marcat 30 de goluri în 249 de apariții în prima ligă italiană.

A evoluat pentru Inter în perioada 1978-1984, reușind 37 de goluri în 216 meciuri disputate în toate competițiile și cucerind titlul în Serie A în sezonul 1979-1980.

În perioada petrecută pe stadionul San Siro, Beccalossi a ajuns și în semifinalele Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1980-1981 și a câștigat Cupa Italiei în ediția 1981-1982. A mai cucerit încă o Cupă a Italiei și alături de Sampdoria, în sezonul 1984-1985.

Nu a jucat pentru naționala mare a Italiei

Deși nu a evoluat pentru naționala mare a Italiei, Evaristo Beccalossi a bifat trei apariții pentru reprezentativa U21 și a marcat un gol în patru partide pentru selecționata olimpică a Italiei.

După vestea tragică, cei de la Inter i-au adus un omagiu emoționant printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial al clubului:

„FC Internazionale Milano și întreaga familie Inter se alătură durerii provocate de dispariția lui Evaristo Beccalossi și, amintindu-și de el, își îmbrățișează familia.

Ni se pare imposibil. În amintirile noastre și în viața de zi cu zi, Evaristo a fost mereu unul de-ai noștri. De nepovestit, precum driblingurile sale, unic, prin felul în care atingea mingea.

Talentul nu se învață. Este un dar. Cel mult poate fi cultivat, cu încăpățânarea unui copil dreptaci care își antrena și piciorul stâng în garajul casei până când a devenit stângaci, ambidextru, aproape atotputernic cu ambele picioare.

Talentul lui Evaristo era limpede, orbitor, chiar dacă uneori constanța în joc îi lipsea pe parcursul meciurilor. Însă colegii și suporterii îl iertau întotdeauna.

Fantasista. Mai exact, Beccalossi. Celebrul jurnalist Gianni Brera îl poreclise «Driblossi». Arta driblingului, arta de a-și depăși adversarii: gesturi curajoase, aproape mereu reușite, făcute cu o lejeritate incredibilă. Frumusețea fotbalului, cea mai romantică metodă de a face fanii să se îndrăgostească de joc.

Cu buclele care îi cădeau pe umeri și stilul său inconfundabil de a se mișca pe teren, mângâia mingea. Nimeni nu l-a descris mai bine decât Peppino Prisco: «El nu juca cu mingea, mingea juca împreună cu el. Nu o lovea, o mângâia și o răsfăța».

Mai mult decât golurile sale, 37 în 215 apariții, mai mult decât trofeele cucerite, un Scudetto și o Cupă a Italiei, Beccalossi a fost mereu omul viselor. Jucătorul capabil să ofere magie în orice moment.

«Cel mai frumos lucru era că suporterii lui Inter se regăseau în noi. Cred că am lăsat o amintire frumoasă și astăzi». Nu doar o amintire frumoasă, ci și o mândrie profundă că «Becca» a făcut parte din istoria acestui club.”

