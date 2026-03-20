Lux dus dincolo de viață. Prețul unui sicriu Gucci sau Louis Vuitton te lasă fără cuvinte

Afacerile cu pompe funebre nu mor niciodată! Până nu demult, totul ținea strict de tradiție, însă astăzi inclusiv „ultimul drum” începe să prindă accente elegante. La Expo Funerar București 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei funerare din Europa Centrală și de Est, unde CANCAN.RO a fost prezent, am descoperit o lume în care alegerile nu sunt doar despre necesitate, ci și despre stil. De la sicriele clasice până la modelele care duc conceptul într-o zonă de lux, totul a fost expus în cadrul evenimentului. Așadar, vă prezentăm, în exclusivitate, cele mai noi tendințe în materie de sicrie, iar Gucci, Louis Vuitton sau cele bătute în pietre Swarovski au furat privirile tuturor. Dar și prețul este pe măsură, pentru că, nu-i așa, dacă tot vorbim de „somnul de veci”, măcar să fie pe lenjerie de catifea, cu finisaje premium și, de ce nu, cu puțin sclipici pe margine, chiar dacă nota de plată este amețitoare!

Între tradiție și opulență, industria funerară bifează un nou upgrade. Dacă până ieri totul era sobru și după tipar, acum „ultimul drum” prinde ușor, ușor vibe de lux. De la variantele clasice, până la cele care atrag toate privirile, decorate cu cristale Swarovski. Chiar dacă nu sunt pe gustul tuturor, aceste modele spun o poveste despre cum dorința de personalizare ajunge, discret, și în acest domeniu.

Prețul „somnului de veci”. Cât costă un sicriu Gucci sau Louis Vuitton

CANCAN.RO: Ne aflăm la cel mai mare eveniment din România dedicat serviciilor funerare. Alături de mine este Andrei Cristea, președintele ASF, care ne va introduce în lumea aceasta și ne va răspunde curiozităților.

Andrei Cristea: Ne bucură prezența firmelor din alte țări, ne cresc importanța produsului nostru, pentru firmele de pompe funebre din România este important să aducem producători din alte țări, să fie mult mai aproape de ei și să aibă parte de servicii sau de produse pe care le văd doar călătorind într-o altă țară. Eu reprezint Asociația Serviciilor Funerare din România, cea mai mare asociație de profil cu un număr de peste 80 de pompe funebre la nivel de țară și suntem în același timp promotorul și organizatorul târgului Expo Funeral. Avem sicrie cu materiale produse în România, cu un singur capac sau cu două capace. În general preferința românilor este pentru cele cu un singur capac.

CANCAN.RO: Care este diferența dintre cele două?

Andrei Cristea: Aș recomanda sicriul cu două capace în cazul unor persoane care nu pot fi prezentate în totalitate în urma unor accidente. În general, sicriele cu două capace sunt mai scumpe decât cele cu un singur capac. Sunt și mai greu de prezentat la felul în care expunem corpul, căci cele cu două capace ne încurcă la felul în care stăm în biserică și privegheam defunctul. Sicriul cu un capac sunt mult mai accesibile și financiar, dar și prin prisma faptului că poți să stai în jurul defunctului și toată lumea poate să treacă pe lângă el.

CANCAN.RO: Care este diferența de preț între sicriele cu un capac și între cele cu două capace?

Andrei Cristea: Un sicriu cu două capace începe de la 6.000 de lei și poate ajunge la 30.000 de lei. Un sicriu cu un capac poate să înceapă de la 1.500 de lei și să meară până la 5.000 de lei. Există și sicrie cu un singur capac care depășesc 10.000 de lei, dar cazurile sunt mai rare.

CANCAN.RO: Ne aflăm în pavilionul de lux, unde sunt expuse mai multe modele. Spuneți-ne, vă rog, care este diferența dintre acestea și cele accesibile, dar și ce preț au?

Andrei Cristea: Sunt sicrie care depășesc 3.000 de euro la prețul de vânzare, dar ce-i drept, sunt mai rar vândute, dar sunt familii care optează în momente triste și la astfel de sicrie. Ai posibilitatea la un sicriu set, spre exemplu, să păstrezi defunctul în sicriu până la momentul incinerării. După incinerare, cenușa va fi introdusă în urnă, iar placheta o va primi familia pentru a o păstra acasă. Extraopțional, ai posibilitatea să îți pui led pe marginea sicriului, iar pe perioada de priveghi poți pune orice culoare dorești sau avem varianta de capac frigorific pentru a fi păstrat în condiții cât mai bune.

CANCAN.RO: Din ce materiale sunt făcute?

Andrei Cristea: Sicriele sunt făcute din lemn, în general sicriele scumpe se fac din lemne de bună calitate: stejar din paulownia din Ebiera.

CANCAN.RO: Ce anume influențează costul?

Andrei Cristea: Costul este influențat de tipul de vopsire, de finisajul sicrielor, de mânere și crucifix care sunt din metal, nu din plastic. Finisajele de închidere ale sicrielor sunt la un cost special și nu în ultimul rând lenjeria pe care o folosim la interiorul sicriului.

CANCAN.RO: Ce tip de lenjerie recomandați pentru interiorul sicrielor?

Andrei Cristea: Gama pentru lenjerie este foarte diversificată, există de la nuanțe închise, la cele deschise. Catifeaua a rămas în continuare cel mai nobil material pe care îl folosim la interiorul sicriului.

Modelele de lux: Moft sau un ultim semn de respect?! Prețul pornește de la o mie de euro

CANCAN.RO: Oberv un sicriu interesant cu geam deasupra, deci practic poți vedea defunctul?

Andrei Cristea: Este unul dintre sicriele pe care le comercializează producătorii din România, a fost mult folosit în perioada Covid când s-a permis vederea defunctului, pentru protecție și a nu a fi atinși sunt protejați cu aceste sicrie cu geam. Îl vedem mai mult pe defunct și îl vedem în forma de la depunere și așa rămâne până la final.

În cadrul expoziției, nu au lipsit modelele de lux despre care vă vorbea, inspirate de la branduri celebre precum Gucci, Louis Vuitton sau Prada, dar nici variantele spectaculoase decorate cu cristale Swarovski.

Soții Horvath: Modelul Gucci se cere destul de bine pe piața din România, mulți clienți sunt încântați și uimiți de acest model. Este un sicriu din lemn de Paulownia, capitonajul este dintr-un material fin, are cearceaf, pat și se poate ridica, deci se adaptează în funcție de cerințe. Rezistă la greutate, suportă 140 kg, 150 de kilograme la transport.

CANCAN.RO: Cât costă un astfel de model?

Soții Horvath: Acest sicriu vine la 5.000 de ron plus TVA.

Pentru clienții care își doresc ceva și mai strălucitor există și modelul de prințesă, bătut în pietre Swarovski, care ajunge la 1.400 de euro.

„Este un siciu ca o prințesă a acestei expoziții, este dedicat unor persoane tinere a căror familie își dorește să investească. Produsul este diferit, este de o calitate mult superioară. Un astfel de model care are pietre Swarovski și pe mânerele de ridicare ajunge undeva la 7.000 de lei, 1.400 de euro, deci nu are un preț extraordinar de mare”, ne-a trasmins comerciantul.

CITEȘTE ȘI: Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală

ACCESEAZĂ ȘI: Cum arată mormântul lui Mario Berinde, la 40 de zile de la crima din Cenei. Ce i-a pus familia în fața crucii, într-un coșuleț