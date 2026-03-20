Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală

De: Anca Chihaie 20/03/2026 | 13:35
Un incident șocant a fost semnalat în cimitirul Sineasca din Craiova, unde mormântul fostului internațional român Ilie Balaci a fost vandalizat. Evenimentul a fost descoperit joi, 19 martie, și a atras atenția atât a autorităților, cât și a comunității locale.

Persoanele implicate au încercat să smulgă fotografia de pe piatra funerară a lui Ilie Balaci, însă eforturile lor au eșuat. În timpul acțiunii, atacatorii s-au rănit, lăsând urme de sânge vizibile pe monument. Momentul indică faptul că gestul nu a fost doar un simplu act de vandalism, ci un demers premeditat.

Fiica lui a făcut plângere penală

Autoritățile au intervenit rapid după descoperirea incidentului. Polițiștii Secției 5 Poliție Craiovița Nouă s-au deplasat la fața locului în mai puțin de 30 de minute, efectuând cercetări și colectând probe pentru identificarea vinovaților. De asemenea, conducerea cimitirului Sineasca a oferit sprijin pentru delimitarea zonei și asigurarea integrității locului de veci în timpul anchetei.

„Există gesturi care nu pot fi înțelese. Există limite care nu ar trebui niciodată trecute. Să atingi locul de odihnă al unui om nu este doar un act de vandalism. Este o lipsă totală de umanitate. Este dovada că, dincolo de fapte, există oameni care nu înțeleg ce înseamnă respectul, memoria și liniștea celor plecați. Astăzi nu simt doar revoltă. Simt dispreț. Profund. Rece. Fără loc de iertare pentru un asemenea gest.

Pentru că mormântul tatălui meu nu este doar o piatră. Este un simbol. Este locul în care se odihnește o parte din istoria acestui oraș, din sufletul nostru, din copilăria multora. Iar a încerca să distrugi asta înseamnă să nu înțelegi nimic din ceea ce a însemnat el pentru oameni.

Am făcut plângere penală și am încredere că cei care au făcut acest lucru vor răspunde pentru faptele lor.În același timp, vreau să mulțumesc din suflet polițiștilor din cadrul Secției 5 Poliție Craiovița Nouă pentru promptitudine, implicare și profesionalism, precum și conducerii Cimitirului Sineasca pentru sprijinul și cooperarea exemplară. 💙 Respectul nu se negociază. Iar memoria nu poate fi vandalizată”, a spus fiica acestuia.

Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală/foto: Facebook

Deși nu s-au înregistrat pierderi materiale majore, incidentul a provocat reacții emoționale puternice, reflectând impactul profund pe care îl are asemenea gesturi asupra memoriei celor decedați și a comunității. Autoritățile au subliniat că identificarea rapidă a făptașilor este esențială pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Actul de vandalism ar fi putut fi planificat cu o zi înainte, având în vedere semnale de alarmă preliminare. Poliția continuă cercetările pentru a stabili modul exact în care s-a desfășurat incidentul și pentru a aduna probe suplimentare care să conducă la identificarea făptașilor.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
