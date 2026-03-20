Schimbări la STB! Liniile care vor fi suspendate începând de sâmbătă

Din această săptămână, traficul transportului public din București va fi afectat semnificativ din cauza lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor. Modificările vizează atât tramvaiele, cât și autobuzele și troleibuzele, iar autoritățile au anunțat rute deviate și linii suplimentare pentru a prelua călătorii din zonele afectate.

Din cauza începerii lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor 14, 17 și 36, mai multe linii de transport public din București vor fi afectate. Patru linii vor fi suspendate complet, iar alte patru vor circula pe trasee modificate pentru a asigura continuitatea transportului, potrivit TPBI. Totodată, autoritățile vor introduce o linie navetă de autobuz cu indicativul 685, care va prelua călătorii din zonele afectate.

Modificări la transportul în comun

Lucrările se desfășoară pe arterele Bulevardul Ferdinand I, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei și Strada Maica Domnului. În acest context, tramvaiele 14, 17 și 36, precum și troleibuzul 70, nu vor circula până la finalizarea lucrărilor.

Autobuzele liniilor 69, 85, 101 și N120 vor circula pe rute deviate pentru a evita zonele cu restricții. Linia navetă 685 va lega stațiile Baicului și Piața Pache Protopopescu.

Autobuzul 69 va funcționa între terminalele Bd. Basarabia și Valea Argeșului pe următorul traseu: Bd. Basarabia, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budilă, Str. Țepeș Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Str. Doctor Carol Davila, Bd. Eroilor, Str. Bagdasar Dumitru, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Str. Răzoare, Drumul Taberei, Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Valea Argeșului, Valea Argeșului, retur.

Autobuzul 85 va circula între Aura Buzescu și Gara de Nord astfel: Aura Buzescu, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Gara de Nord, retur pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Aura Buzescu.

Autobuzul 101 va circula pe Str. Ziduri Moși și Șos. Colentina între Faur și Bucur Obor, iar linia N120 va parcurge ruta de bază între Piața Unirii 2 și Piața Pache Protopopescu, cu devieri pe Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu și Bd. Ferdinand I.

