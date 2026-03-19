Un avion a aterizat de urgență în București, după ce a avut loc un incident în zbor

De: Denisa Crăciun 19/03/2026 | 13:11
Momente cumplite pentru pasagerii unui zbor. Un avion care a decolat din Cluj-Napoca a aterizat de urgență pe aeroportul din București. În timpul decolării, avionul a întâmpinat dificultăți, după un incident neprevăzut cu o pasăre. 

În dimineața zilei de joi, 19 martie, pasagerii unei aeronave au trecut prin clipe de panică. Avionul care a decolat de pe aeroportul din Cluj-Napoca, cu destinația finală Marrakech, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din București. O situație neașteptată care a implicat o pasăre a creat momente tensionante în aer. Avionul, un Airbus A320neo înmatriculat 9H-WAN, a fost îndreptat rapid, iar echipajul care se afla la bord a acționat imediat pentru siguranța pasagerilor.

Avion aterizat de urgență la București

Momente tensionante pentru pasagerii care călătoreau în dimineața zilei de joi, 19 martie, cu ruta Cluj-Napoca – Marrakech. În timpul decolării, în timp ce erau în aer, avionul Airbus A320neo înmatriculat 9H-WAN, a avut o situație neașteptată. A avut un impact surprinzător cu o pasăre. În urma incidentului, echipajul a decis să aterizeze de urgență pe aeroportul din București. Deși pasagerii s-au panicat, personalul a intervenit imediat și nimeni nu a fost rănit. Cu toate acestea, zborul va fi afectat, astfel va avea întârziere de câteva ore.

Zborul Wizz Air W43433 Cluj Napoca – Marrakech (Maroc) operat în dimineața zilei de joi, 19 martie 2026, cu Airbus A320neo înmatriculat 9H-WAN a aterizat la București. Motivul? Avionul a avut un impact nedorit cu cel puțin o zburătoare iubită de nimeni în timpul decolării de la aeroportul din Cluj Napoca. Cel mai probabil, pasagerii vor zbura din București spre Marrakech (Maroc) cu un alt avion și, desigur, cu câteva ore întârziere.

Tragedie pe aeroportul din Varșovia

Un cetățean spaniol în vârstă de 27 de ani a creat momente de panică pe aeroportul din Varșovia. Acesta a fost imobilizat de ofițerii de la Postul de Poliție de Frontieră din Varșovia-Okęcie. El a deschis ușa avionului în mers și s-a aruncat pe pistă. Ofițerii Gărzii de Frontieră care se aflau pe pistă au observat că ușa s-a deschis și scara de evacuare s-a extins, iar după câteva momente un pasager a coborât pe pistă și a încercat să fugă. Acesta a fost imobilizat și încătușat de Garda de Frontieră.

