Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate

Situație fără precedent în dimineața zilei de joi. Un incendiu a cuprins Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Alarma a fost dată puțin după ora 9, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri.

În urma evenimentului nefericit au fost evacuate aproximativ 50 de persoane. De asemenea, nu au fost înregistrate victime, iar oficialii urmează să stabilească cauza izbucnirii incendiului.

Un apel către ISU București-Ilfov a fost făcut în jurul orei 9, joi dimineața. Echipajele de pompieri au ajuns la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca, după ce a fost cuprins de un incendiu. În momentul în care aceștia au sosit la fața locului au observat o degajare de fum în interiorul clădirii, fără prezența flăcărilor. Atât cadrele medicale, cât și pacienții au fost evacuați în siguranță și relocați într-un spațiu special amenajat. În total, 50 de persoane au fost îndepărate de clădire, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a declarat că nu au fost înregistrate victime. Tot ei au mai spus că au ars materiale textile dintr-o încăpere din spital, iar pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul, astfel că nu s-a extins în alte încăperi.

Incendiul s-a manifestat într-o cameră situată la etajul 1. Au ars materiale textile. Nu sunt persoane rănite, spune ISU.

În acest moment, o anchetă va fi în desfășurare pentru ca oficialii să stabilească cauza exactă a incendiului.

Mai multe incendii au avut loc în acest an

De la începutul anului și până acum au fost înregistrate mai multe tragedii de acest fel. Amintim că, în luna februarie, un incendiu a izbucnit la Spitalul Militar din Brașov. Focul s-a extins de la un container situat în incinta unității medicale. Și anul trecut a avut loc o situație similară. În luna noiembrie, la Spitalul Județean Reșița, a avut loc un incendiu care a dus la activarea Planului Roșu de intervenție solicitat de autorități. În acel moment, fum gros a ieșit dintr-una din încăperile spitalului.

