Acasă » Știri » Jorge a lansat aplicația care îți liniștește mintea după o zi grea. Soluția completă pentru stres și anxietate

Jorge a lansat aplicația care îți liniștește mintea după o zi grea. Soluția completă pentru stres și anxietate

De: Simona Vlad 20/03/2026 | 21:15
Jorge face pasul spre lumea tech și lansează o aplicație care promite să transforme starea de bine a utilizatorilor! Jorge a venit la Dan Capatos Show pentru a prezenta aplicația sa revoluționară, care combină meditații, respirații ghidate și afirmații pozitive zilnice. CANCAN.ro are toate detaliile!

Jorge ne-a spus că aplicația nu e doar o colecție de funcții, ci o platformă care ajută la gestionarea emoțiilor și a stresului cotidian. Tehnologia devine astfel un instrument practic pentru echilibrul personal al fiecăruia. Vezi emisiunea integrală aici!

„Aplicația are cinci categorii. Aceste cinci categorii sunt meditațiile ghidate, meditațiile de relaxare, unde poți să asculți înainte de culcare dacă ai probleme cu somnul. Poți să asculți o meditație de după job dacă nu știi cum să faci tranziția de la nervi, mail-uri, șefi, ca și afirmații pozitive pe muzică.”

Aplicația mai are și meditații speciale, respirații ghidate și afirmații care lucrează cu traume, relații și onorarea părinților.

„Mai sunt și altele pe aplicație, după care sunt afirmațiile pozitive zi de zi pe care le poți asculta. Sunt 365 de afirmații pozitive pe care le poți asculta.”

Un companion digital care te ajută să te descarci

Jorge a explicat că aplicația are și un companion virtual cu care utilizatorii pot discuta, făcând experiența mult mai personală.

„Poți să selectezi unul dintre cei patru companioni pentru spiritualitate, pe relații, că sunt mulți oameni care au nevoie poate de sfaturi pe partea asta de relații.”

Jorge a povestit cum funcția de jurnal din aplicație permite utilizatorilor să scrie zilnic pentru ce sunt recunoscători, să-și noteze idei și să încheie ziua pozitiv.

„În Jurnalul zilei poți să scrii lucrurile pentru care ești recunoscător, recunoscătoare, poți să-ți scrii finalul zilei sau diferite idei. Ea este gândită pentru stare de bine.”

