Jorge, clipe de panică în Thailanda! A ajuns de urgență la spital: ”Două zile nu am ieșit din cameră”

Jorge a plecat în vacanță cu entuziasm, însă prima sa experiență în Thailanda s-a dovedit a fi departe de ceea ce își imaginase. Artistul le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online că vizita într-o destinație mult visată a fost umbrită de probleme serioase de sănătate, apărute la scurt timp după sosire.

Jorge a avut parte de o experiență neașteptată în Thailanda. În loc să se bucure de peisaje exotice și activități de relaxare, acesta s-a confruntat cu o stare generală proastă, manifestată prin febră ridicată, frisoane, dureri musculare intense și simptome de răceală accentuată. Din cauza acestor probleme, artistul a fost nevoit să solicite ajutor medical de urgență și să rămână izolat în camera de hotel timp de câteva zile.

Vacanța, așteptată de mult timp, a devenit astfel o experiență dificilă, mai ales în contextul în care era pentru prima dată când ajungea în Thailanda. Jorge a recunoscut că nu se aștepta deloc la un astfel de început și că starea de sănătate i-a schimbat complet planurile, fiind nevoit să renunțe temporar la toate planurile făcute.

„Temperatură, frisoare, dureri musculare, nasul zici că e Cascada Niagara… Am o singură întrebare: pentru asta am așteptat eu atât vacanța asta în Thailanda? Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră“, a transmis Jorge pe rețelele de socializare.

Jorge a explicatnodul în care își alege destinațiile de vacanță și a subliniat că pentru el nu contează doar relaxarea, ci mai ales experiența și impactul pe care o călătorie îl are asupra dezvoltării personale. Artistul consideră că o vacanță reușită este aceea care îți oferă o perspectivă nouă, te ajută să vezi lucrurile diferit și îți lasă sentimentul că ai evoluat, nu doar că ai schimbat un loc pe hartă.

„Important este să te duci acolo unde îți face plăcere, unde ai buget și să te ajute să primești o viziune, adică să simți că ai evoluat când ai mers undeva. Am ajuns cu soția mea în Santorini pentru că am avut, la un moment dat, o ședință foto acolo și așa m-a dus viața. Printr-un proiect. M-am îndrăgostit de locul acela, acum mulți ani. Am descoperit că există mai multe feluri de a vedea o locație”, a povestit Jorge în cadrul unei emisiuni TV.

