Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia

Un turist german a obținut despăgubiri după ce nu a reușit să-și asigure un șezlong pe plajă, deși s-a trezit la ora 6 dimineața pentru a ajunge înaintea ceilalți turiști.

Tatăl a doi copii ar fi petrecut 20 de minute în fiecare dimineață încercând să găsească un loc unde să se relaxeze, dar toate șezlongurile fuseseră rezervate cu prosoape încă din ziua precedentă. Hotelul și operatorul turistic de pe insula greacă Kos au refuzat să ia măsuri împotriva turiștilor care încălcau regulile, lăsând copiii bărbatului să stea întinși pe jos.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a cheltuit 7.186 euro pe un pachet de vacanță în august 2024, împreună cu soția și cei doi copii ai lor. Hotelul în care erau cazați avea reguli care interziceau oaspeților să rezerve șezlonguri cu prosoape, adică să își lase prosopul pe șezlong până a doua zi.

Câți euro a primit despăgubire turistul german

Dar când familia s-a trezit dimineața devreme pentru a merge la plajă a căzut pradă unui fenomen cunoscut sub numele de „dawn dash”, în care fiecare șezlong era „ocupat” – chiar și la ora 6 dimineața.

Agenția de turism a ignorat reclamațiile bărbatului, așa că turistul nemulțumit a sesizat instanța din Hanovra. Judecătorii i-au dat dreptate, iar bărbatul a obținut o rambursare de 986,70 euro de la operatorul de turism.

Fenomenul „dawm dash” este răspândit pe aproape toate plajele din Europa. Un sondaj arată că două treimi dintre germani dezaprobă rezervarea șezlongurilor cu prosoape, deși mulți recunosc că o practică frecvent.

Instanța a constatat că, deși operatorul de turism nu controla hotelul, pachetul de vacanță al acestuia era „defectuos”, deoarece nu oferea serviciile la care bărbatul avea dreptul să se aștepte. Judecătorii au decis că operatorul avea datoria de a asigura un raport „rezonabil” între numărul de șezlonguri și cel al oaspeților.

