Acasă » Știri » Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia

Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia

De: Irina Vlad 06/05/2026 | 23:38
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Sursă foto: Freepik.com

Un turist german a obținut despăgubiri după ce nu a reușit să-și asigure un șezlong pe plajă, deși s-a trezit la ora 6 dimineața pentru a ajunge înaintea ceilalți turiști.

Tatăl a doi copii ar fi petrecut 20 de minute în fiecare dimineață încercând să găsească un loc unde să se relaxeze, dar toate șezlongurile fuseseră rezervate cu prosoape încă din ziua precedentă. Hotelul și operatorul turistic de pe insula greacă Kos au refuzat să ia măsuri împotriva turiștilor care încălcau regulile, lăsând copiii bărbatului să stea întinși pe jos.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a cheltuit  7.186 euro pe un pachet de vacanță în august 2024, împreună cu soția și cei doi copii ai lor. Hotelul în care erau cazați avea reguli care interziceau oaspeților să rezerve șezlonguri cu prosoape, adică să își lase prosopul pe șezlong până a doua zi.

Câți euro a primit despăgubire turistul german

Dar când familia s-a trezit dimineața devreme pentru a merge la plajă a căzut pradă unui fenomen cunoscut sub numele de „dawn dash”, în care fiecare șezlong era „ocupat” – chiar și la ora 6 dimineața.

Agenția de turism a ignorat reclamațiile bărbatului, așa că turistul nemulțumit a sesizat instanța din Hanovra. Judecătorii i-au dat dreptate, iar bărbatul a obținut o rambursare de 986,70 euro de la operatorul de turism.

Fenomenul „dawm dash” este răspândit pe aproape toate plajele din Europa. Un sondaj arată că două treimi dintre germani dezaprobă rezervarea șezlongurilor cu prosoape, deși mulți recunosc că o practică frecvent.

Instanța a constatat că, deși operatorul de turism nu controla hotelul, pachetul de vacanță al acestuia era „defectuos”, deoarece nu oferea serviciile la care bărbatul avea dreptul să se aștepte. Judecătorii au decis că operatorul avea datoria de a asigura un raport „rezonabil” între numărul de șezlonguri și cel al oaspeților.

Amendă de 60.000 de euro în Grecia pentru cei care încalcă noua lege în sezonul estival 2026

Schimbare majoră într-o destinație preferată de români. Dispar șezlongurile de pe sute de plaje

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Știri
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost…
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă…”
Știri
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi…
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei
Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele ...
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă…”
Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem ...
Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem doi analiști financiari”
Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină
Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant ...
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Vezi toate știrile