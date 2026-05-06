Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem doi analiști financiari”

Jorge dă cărțile pe față despre bani! Artistul a intrat în „jocul” investițiilor și vrea să-i învețe pe români cum să nu mai trăiască de la salariu la salariu! Cântărețul a intrat într-un proiect financiar care promite să schimbe mentalitatea românilor despre bani. Artistul ne-a spus la Dan Capatos Show că nu este vorba doar despre investiții, ci despre o schimbare de mindset și disciplină financiară. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Jorge ne-a declarat că proiectul său nu este doar un simplu podcast, ci o platformă completă de educație financiară.

„Bursierul e un proiect mai amplu, nu este doar un podcast pe care l-am pornit acum, pe care îl găsesc oamenii. Este despre educație financiară, ce se întâmplă pe bursă, care lipsește cu desăvârșire, și să știi că există foarte multe persoane care și-ar dori să câștige mai mulți bani, dar nu știu cum, ar vrea să investească, dar nici nu vor să arunce așa banii, nu știu, au temeri. Există foarte multe persoane care și-ar dori să câștige mai mulți bani, dar nu știu cum ar vrea să investească, dar nici nu vor să arunce așa banii. Asta găsesc oamenii pe bursier.ro, ghidaj zi de zi, materiale zilnice, avem doi analiști financiari care asta fac zi de zi, în fiecare dimineață se trezesc la șase. Avem doi analiști financiari care asta fac zi de zi, în fiecare dimineață se trezesc la șase, azi de dimineață ne-am trezit toți cu alarme pentru că piața era pe verde și eram pe mesaje de la șase, avem un grup de Discord și pe Discord zi de zi sunt discuții, acolo, în discuții generale, oamenii primesc informații.”

Întrebat ce pot face oamenii care abia își duc traiul de la o lună la alta, Jorge a venit cu un răspuns tranșant.

„Cred că cea mai bună investiție este să învețe mai multe skill-uri, să facă un upgrade la ceea ce au învățat ei până atunci, să își dezvolte abilitățile mai mult ca să poată să câștige mai mulți bani, asta e primul pas, dacă nu-ți ajung banii, înseamnă că trebuie să te dezvolți. Eu am trăit într-o familie cu doi oameni bugetari, tata profesor de engleză, erau și alte vremuri, dar și-au permis să cumpere un apartament și ulterior, când au mai crescut și au mai strâns niște bani, tot reușeau să strângă niște bani să avem un rost și să facem o facultate. (…) Eram dispus să mă duc să devin tehnician dentar, mă gândeam de vreun an și ceva și analizam, am vorbit cu mai mulți medici și prieteni care au clinici, mă gândeam chiar să fac o reprofilare profesională și să fac și facultate.”

Platforma propune o metodă simplă: economisire lunară și investiții indiferent de vârstă sau venituri. Ideea este ca fiecare persoană să își construiască treptat un portofoliu.

„În fiecare lună, din banii pe care îi câștigăm, ducem o mică parte către acest portofoliu pe care fiecare ar trebui să și-l creeze, că ai 50 de ani, că ai 40, că ai 20, fiecare poate să înceapă, important este să fie constant. Dacă nu-ți ajung banii, înseamnă că trebuie să te dezvolți, să înveți, să te adaptezi, oricine poate, la orice vârstă, este deschidere și asta cred că este prima investiție pe care trebuie să o faci.”

