Cât de bogat este Jorge, de fapt: „Am mai multe proprietăți”

Jorge este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din industrie, iar talentul său a fost confirmat în muleroase proiecte tv. Mai puțin știut este faptul că artistul are și o latură de bussinessman foarte bine conturată. Alături de soția lui, Ramona, Jorge a construit în timp un portofoliu de investiții dar și de proprietăți în Capitală și la mare. Și cu toate că nu a fost genul care să țină banii „la saltea”, Jorge spune că a știut întotdeauna în ce să investească, iar disciplina financiară le-a transmis-o și copiilor lui. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat ce sfaturi le-a dat copiilor săi, dar și care este regula de aur după care el și soția lui se ghidează.

Jorge a fost prezent zilele acestea la deschiderea clinicii M&M Dental Team, clinică fondată de finul său. Artistul a venit să își susțină familia într-un moment important și, inevitabil, discuția a alunecat rapid către prietenii vechi și amintiri, la lecții de viață, bani și sfaturi în familie. Cum face avere Jorge: „Banii nu stau la saltea”

CANCAN.RO: Este o bucurie să mă întâlnesc cu Jorge la deschiderea unei clinici și înțeleg că pentru tine este de suflet acest eveniment.

Jorge: Da, sunt nașul domnului doctor Cristian Mina, sunt fericit pentru ei că și-au lansat această clinică pentru că îi știu de 30 de ani, le-am văzut tot parcursul de la începutul lor.

CANCAN.RO: Tu ești cea mai bună dovadă să vină oamenii să-i viziteze.

Jorge: Asta este secretul zâmbetului meu, eu am fost cobai de la început de când domnul doctor își dădea rezidențiatul, eu sunt dovada vie că trebuia să aibă și pacienți la examen, iar eu sunt unul dintre ei.

CANCAN.RO: Asta demonstrează ce fel de om ești și ce prietenie frumoasă aveți și, iată că prietenia voastră durează de 30 de ani ceea ce nu este puțin în ziua de azi.

Jorge: Da, să știi că avem o conexiune, fiind machidoni, fiind neam și, pe lângă toate sărbătorile pe care le-am făcut împreună, dar ca și cultură și educația pe care am primit-o. Tatăl meu era un profesor foarte smerit, foarte înțelept și eu am preluat legăturile pe care le-a făcut el. I-am preluat pe fini ca finii mei.

CANCAN.RO: Care este cea mai importantă lecție pe care ai primit-o de la tatăl tău?

Jorge: Îmi zicea încontinuu: „Fii smerit, fiule!”. Eu aș putea spune că nu eram chiar un copil cuminte, eram foarte chițibușar, adică găseam orice fentă se putea, găseam o soluție să fac ceva ce voiam sau să nu fac ce nu voiam. Uite, de la sfatul lui, am ajuns la podcastul meu- Vorba lui Jorge- să spun: „Capul sus, nasul jos!”. Așa le spun și copiilor, la început ei nu-și dau seama, dar după realizează.

CANCAN.RO: Nu ți s-a urcat vreodată succesul la cap? Ai început să devii cunoscut de la 20 de ani, mă gândesc că fetele roiau în jurul tău

Jorge: Asta se întâmpla de dinainte să devin cunoscut, de la liceu, adică nu. Întreab-o pe Iulia Pârlea. Eu nu știam asta, dar când îmi povestea Iulia că fetele erau leșinate, nu conștientizam eu asta. După ce am apărut la televizor și am văzut că lumea se raportează diferit, am înțeles că e ceva de capul meu și ușor, ușor am început să pun consistență. Fundația am avut-o de la tata, ambiția, perseverența, de la el le am.

Regula de aur după care artistul și soția lui își gestionează banii

CANCAN.RO: Cum o să fie Jorge peste 10 ani? Unde te vezi?

Jorge: Să dea Dumnezeu să fiu sănătos, acesta e planul numărul 1, cu venit pasiv și mai mare, cu bussinessuri mai dezvoltate, dar și cu o echipă și oameni în jur mai mulți și la fel de bine plătiți. Îmi doresc să fiu mai bun la suflet, mai bun ca om și în tot ceea ce fac. Să am proiecte noi, așa cum am început noul proiect Bursierul, este un podcast nou. În fiecare duminică de la 10.00, alături de doi analiști cu care am acest podcast- Bogdan Nicolae și Ionuț Bâra. Trebuie să fii tu propriul tău motor și eu am o vorbă, dacă te descurci cu 100% din bani, te poți descurca și cu 90% din bani. Oricât ar însemna acei 10% e fabulos pentru că ține de disciplină.

CANCAN.RO: Erai atât de disciplinat financiar și în trecut sau erai genul care a spart banii ca lumea?

Jorge: Am cheltuit foarte mulți bani, dar am investit mulți bani. Mi-a plăcut mereu să fiu chibzuit, dar nu am fost genul care să se uite sub unghii sau să nu ne facem nu știu ce vacanță. Mie și soției ne-a plăcut să trăim viața din plin, dar în același timp am avut un plan de investiții. Mereu am avut proiecte, bussinessuri, proprietăți pe care le-am cumpărat sau le-am vândut, avem proprietăți la mare și în București pe care le închiriem pentru a crește portofoliu și a avea acel venit pasiv pe care mi-l doresc cînd voi decide că vreau să călătoresc mai mult decât să muncesc.

CANCAN.RO: Le-ai oferit copiilor tăi o sumă mai consistentă pentru a-i investi sau a avea grijă de ei?

Jorge: Copiii noștri au un cont fiecare în care investesc în acțiuni. A pornit de la băiatul nostru ideea lui care strânsese niște bani într-o pușculiță și când i-am numărat: Mamă, ce de bani are! L-am întrebat dacă vrea să câșige bani așa că i-am investit.

CITEȘTE ȘI: Finul lui Jorge revoluționează medicina dentară din Capitală. Dr. Cristian Mina: „Vom îndepărta temerile legate de tratamente stomatologice”

ACCESEAZĂ ȘI: În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o teroare” | EXCLUSIV