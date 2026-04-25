Finul lui Jorge revoluționează medicina dentară din Capitală. Dr. Cristian Mina: „Vom îndepărta temerile legate de tratamente stomatologice”

Una dintre cele mai moderne clinici stomatologice din Capitală își deschide porțile într-un complex rezidențial exclusivist, și aduce în prim plan tehnologie de ultimă generație și standarde înalte de tratament. M&M Dental Team promite o experiență complet diferită pentru pacienți și mizează pe inovație, precizie și confort, într-un spațiu gândit în cel mai mic detaliu pentru eficiență și ergonomie. În spatele acestui proiect se află medicul Cristian Mina, finul artistului Jorge, medic ce are o vastă experiență de peste 30 de ani în domeniu, și care, după succesul clinicii dezvoltate în Constanța, a ales să facă pasul către Capitală. Artistul i-a fost alături la evenimentul de inaugurare, semn al relației apropiate a celor doi. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Cristian Mina a vorbit despre noul proiect, dar și despre filozofia care stă la baza succesului său, una dintre acestea fiind echipa pe care o face cu soția sa.

În zona One Cotroceni Park și-a deschis porțile M&M Dental Team, o clinică ce ridică ștacheta în stomatologia modernă. Dotată cu echipamente de ultimă generație și softuri avansate pentru simularea și planificarea tratamentelor, clinica ofera pacienților soluții precise și minim invazive. În spatele conceptului se află medicul Cristian Mina care a construit acest proiect cu atenție la fiecare detaliu. Iar dacă ar fi să vorbim despre încredere, artistul Jorge se poate declara deja “veteran” în cabinet. A fost printre primii pacienți pe care medicul și-a “exersat mâna” încă de la începuturile carierei, iar rezultatele au trecut cu brio testul timpului.

Clinica M&M Dental Team din Capitală oferă servicii premium și aparate de ultimă generație

CANCAN.RO: Ne aflăm la evenimentul de inaugurare a clinicii M&M Dental Team, felicitări domule doctor Mina pentru deschiderea acestei clinicii într-o zonă foarte bună a Capitalei.

Dr. Cristian Mina: Mulțumesc! M&M Dental Team este într-adevăr într-o zonă frumoasă, un complex rezidențial cu oameni foarte frumoși, o comunitate foarte frumoasă, omogenizată, din punctul meu de vedere este cum vedeam eu un complex rezidenția, cu bussinessuri la parter, clinici și așa mai departe.

CANCAN.RO: Clinica dumneavostră oferă numeroase serivicii de ultimă generație, despre ce este vorba?

Dr. Cristian Mina: În cadrul clinicii avem pe partea de tehnologie CBCT, adică radiologia orală 3D, avem scanări intra-orale în fiecare cabinet, de asemenea, avem softurile necesare care pot simula și proiecta tratementul cu ajutorul implanturilor orale, ghidurilor chirurgicale, patologiei dentare. Avem softuri pentru tratamentele de ortodonție și ortopedia dento-facială în cadrul acestori tipuri de tratamente sunt necesare niște măsurători cefalometrice, iar pentru aceste măsurători, la ora actuală, utilizăm niște softuri speciale care ne reduc timpii de măsurare și sunt mai precise, mai exacte.

CANCAN.RO: Dumneavoastră aveți o experiență vastă în domeniu, știu că aveți și o clinică în Constanța, iar investiția acolo am citit că v-a dus la 2 milioane de euro. La cât a ajuns investiția aici?

Dr. Cristian Mina: În Constanța avem o clinică mai mare, se desfășoară pe 600 de metri pătrați, sunt cinci unituri dentare, avem o sală de curs jos, avem aceeași tehnologie, CBCT, scanări pentru fiecare cabinet, ce este în Constanța este și aici, singura diferență se datorează spațiului. Aici ne-am implicat mai mult pe partea de ergonomie, iar aici ne apropiem de un milion și ceva de euro. Spațiul este achiziționat, nu în chirie, dar cu toate că este mai mic, costurile cu renovarea și aparatura a ridicat acest cost la un milion și puțin de euro.

CANCAN.RO: Cât a durat până ați deschis această clinică, de la stadiul de proiect până ați ajuns să inaugurați?

Dr. Cristian Mina: Avem undeva la șase luni, scăzând perioada de sărbători, au fost undeva la patru luni de muncă. Nu am fost forțați să deschidem repede pentru că aveam în Constanța clinică astfel că ne-am alocat timp ca totul exact așa cum trebuie din punct de vedere al cerințelor din cadrul acestor cabinete medicale și atunci am zis că trebuie făcuți pașii corecți și nu a fost o grabă asupra amenajării respective.

Doctorul Cristian Mina, finul lui Jorge, despre ultimele trenduri în materie de estetică dentară

CANCAN.RO: Aveți vreun avantaj competițional față de piața din București? Ce anume găsim aici diferit?

Dr. Cristian Mina: Piața o cunosc ca și bussiness medical, deși nu prea îmi place cuvântul acesta, dar noi trăim într-o lume în care și serviciile medicale sunt supuse regulilor economice, și atunci trebuie să-l gândim și ca un bussiness. E adevărat că trebuie să ne face treaba foarte bine și să profesăm foarte bine pe partea medicală, dar nu trebuie să neglijăm partea de bussiness pentru că, după părerea mea, este mai grea decât cea medicală. În opinia mea, eu nu prea mă pricep la partea aceasta, soția mea se ocupă de partea de management al clinicii, de partea financiară, se ocupă ea fiind managerul clinicii. Dar eu am spus mereu, competiția este bună atâta vreme cât este loială.

Dr. Cristian Mina: Părerea mea este că investiția în tine ca medic, iar aici mă refer la tot ce înseamnă cursuri post-universitare, mastere, hands-on-uri sunt foarte benefice și le recomand celor tineri, așa cum alții au împărtășit cu mine, nu ne oprim pentru că învățat cum să facem anumite lucruri, din contră, trebuie mereu să menținem pasul pentru că dacă ai ajuns să spui că le știi pe toate, acolo se va duce totul la vale. O doză de smerenie este binevenită.

CANCAN.RO: Din experiența dumneavoastră, le mai este teamă oamenilor de dentist sau tot mai multă lume preferă să treacă pragul cabinetului medicului stomatolog?

Dr. Cristian Mina: Eu cred că lucrurile s-au schimbat de-a lungul anilor, am văzut că pacienții au avut experiențe din ce în ce mai acceptabile, au văzut că nu este atât de oribilă experiența la medicul dentist, tocmai pentru că avem din ce în ce mai multe tipuri de anestezice, căci primul lucru de care se teme pacientul este durerea, de asemenea, aparatura pe care o avem în dotare ne permite să facem manoperele mai puțin invazive și, implicit, mai puțin dureroase. În acest fel, vor deveni mai acceptabile pentru pacient și vom încerca să-i îndepărtăm temerile pe care le are cu privire la tratamentele stomatologice.

CANCAN.RO: Nașul Jorge, apropo de asta, mi-a povestit că dumneavoastră ați început să exersați pe el și mi-a spus că niciodată nu a avut nicio problemă, iar el este dovada că nu trebuie să ne fie teamă, iar cu experiența dumneavoastră sunt sigură că nu se pune problema de așa ceva.

Dr. Cristian Mina: Da, ne știm de 30 de ani și, într-adevăr a fost, nu l-aș numi cobai, dar s-au făcut niște teste, teste reușite căci unele dintre ele și până în ziua de azi mai rezistă, dar a fost și pacientul perfect pentru perioada respectivă pentru că nu avea probleme complicate. Dacă ar fi fost un pic mai complicate, nu cred că ne-am fi încumetat la vremea respectivă să le rezolvăm. Dar el a fost destul de deschis în privința asta și îi mulțumesc că a avut încredere să se lase pe mâna noastră.

CITEȘTE ȘI: Jorge a lansat aplicația care îți liniștește mintea după o zi grea. Soluția completă pentru stres și anxietate

ACCESEAZĂ ȘI: Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar