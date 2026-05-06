Acasă » Știri » Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă…”

Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă…”

De: Alina Drăgan 06/05/2026 | 23:47
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă...”
Soția deținutului evadat, primele declarații

Soția deținutului evadat din Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova face primele declarații după ce bărbatul a fost împușcat mortal. Deși apropiații spun că deținutul ar fi evadat pentru a-i face rău, femeia crede contrariul. Aceasta spune că soțul ei ar fi evadat din dragoste și plănuia chiar să îl ascundă.

În data de 5 mai, un deținut a evadat de la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova. Acesta a plecat de la un punct de lucru și nu a mai fost găsit. Popescu Costinel Tiberiu era condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol. Fuga deținutului a durat șase ore, la finalul cărora și-a pierdut viața.

Deținutul care a evadat era la muncă într-un punct de lucru, însă a scăpat de sub escortă și a fugit. Acesta s-a făcut nevăzut, iar autoritățile au demarat căutările. Bărbatul a fost găsit seara trecut, la șase ore de la evadare, la marginea unei localități din Dolj. Bărbatul a fost împușcat mortal de către polițiști.

„A evadat pentru mine”

După ce a reușit să evadeze, prima oprire a fugarului a fost într-un cimitir, unde și-a schimbat îmbrăcămintea. Mai apoi, bărbatul s-a deplasat la locuința sa din Craiova, unde nu a găsit pe nimeni. Ulterior, acesta a plecat cu un taxi spre comuna Brabova, unde voia să afle de la rude unde se află soția sa. Surse apropiate susțin că deținutul ar fi evadat cu scopul de a-i face rău acesteia.

„Să o omoare pe ea (n.r. ce avea de gând să facă deținutul)! Pe nevastă-sa. Pentru că aşa a spus el în satul de vis-a-vis la magazin. Din gelozie, da. Că a venit să-i pună capul jos. Din gelozie, el în puşcărie, ea cu altul”, a declarat sora naşei bărbatului evadat.

Ei bine, soția lui Popescu Costinel Tiberiu este de altă părere. Femeia a făcut primele declarații în urma celor întâmplate și spune că soțul ei ar fi evadat, de fapt, din dragoste. Aceasta crede că bărbatul era măcinat de dor.

„A evadat pentru mine, el n-a mai rezistat să stea fără mine. A zis că eu sunt iubirea vieții lui. Dacă m-ar fi găsit acasă eu cred că ar fi vrut să vorbească cu mine. L-aș fi ținut ascuns să vadă copiii”, a declarat soția deținutului.

 

CITEȘTE ȘI:

Motivul pentru care deținutul din Craiova a evadat din penitenciar. Costinel Popescu a fost împușcat mortal de polițiști

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Știri
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost…
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Știri
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei
Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem ...
Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem doi analiști financiari”
Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină
Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant ...
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Vezi toate știrile