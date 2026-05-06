Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă...”

Soția deținutului evadat din Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova face primele declarații după ce bărbatul a fost împușcat mortal. Deși apropiații spun că deținutul ar fi evadat pentru a-i face rău, femeia crede contrariul. Aceasta spune că soțul ei ar fi evadat din dragoste și plănuia chiar să îl ascundă.

În data de 5 mai, un deținut a evadat de la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova. Acesta a plecat de la un punct de lucru și nu a mai fost găsit. Popescu Costinel Tiberiu era condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol. Fuga deținutului a durat șase ore, la finalul cărora și-a pierdut viața.

Deținutul care a evadat era la muncă într-un punct de lucru, însă a scăpat de sub escortă și a fugit. Acesta s-a făcut nevăzut, iar autoritățile au demarat căutările. Bărbatul a fost găsit seara trecut, la șase ore de la evadare, la marginea unei localități din Dolj. Bărbatul a fost împușcat mortal de către polițiști.

„A evadat pentru mine”

După ce a reușit să evadeze, prima oprire a fugarului a fost într-un cimitir, unde și-a schimbat îmbrăcămintea. Mai apoi, bărbatul s-a deplasat la locuința sa din Craiova, unde nu a găsit pe nimeni. Ulterior, acesta a plecat cu un taxi spre comuna Brabova, unde voia să afle de la rude unde se află soția sa. Surse apropiate susțin că deținutul ar fi evadat cu scopul de a-i face rău acesteia.

„Să o omoare pe ea (n.r. ce avea de gând să facă deținutul)! Pe nevastă-sa. Pentru că aşa a spus el în satul de vis-a-vis la magazin. Din gelozie, da. Că a venit să-i pună capul jos. Din gelozie, el în puşcărie, ea cu altul”, a declarat sora naşei bărbatului evadat.

Ei bine, soția lui Popescu Costinel Tiberiu este de altă părere. Femeia a făcut primele declarații în urma celor întâmplate și spune că soțul ei ar fi evadat, de fapt, din dragoste. Aceasta crede că bărbatul era măcinat de dor.

„A evadat pentru mine, el n-a mai rezistat să stea fără mine. A zis că eu sunt iubirea vieții lui. Dacă m-ar fi găsit acasă eu cred că ar fi vrut să vorbească cu mine. L-aș fi ținut ascuns să vadă copiii”, a declarat soția deținutului.

