Drama care a schimbat pentru totdeauna Paștele pentru Jorge: „A murit a doua zi. Nici nu am vrut să sărbătoresc”

Pentru Jorge, sărbătoarea Învierii a fost, în copilărie, sinonimă cu o casă plină, cu râsete și mese de la care nu lipseau familia și rudele apropiate. Astăzi, însă, Paștele poartă și o încărcătură emoțională profundă. Artistul a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre momentul care i-a schimbat definitiv relația cu această sărbătoare, dar și despre cum a reușit, în timp, să transforme durerea în liniște, alături de propria familie.

Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, are 43 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, cu o carieră solidă în muzică și televiziune. Dincolo de energia și optimismul pe care le afișează în fața publicului, Jorge poartă însă o poveste tristă legată de sărbătorile pascale. Crescut într-o familie numeroasă de machidoni, unde mesele de Paște adunau mereu zeci de rude și multă voie bună, artistul își amintește cu nostalgie acele vremuri. Totul s-a schimbat însă la 23 de ani, când tatăl său s-a stins chiar a doua zi de Paște, un moment care i-a marcat viața și care l-a făcut, pentru o perioadă lungă, să refuze complet să mai sărbătorească. Astăzi, Jorge încearcă să regăsească echilibrul și să creeze noi amintiri alături de soția și copiii săi, dar recunoaște că dorul rămâne prezent în fiecare an. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul vorbește deschis despre copilărie, tradiții, dar și despre durerea care i-a redefinit sărbătorile. „Nicio masă nu avea sub 10 persoane”

CANCAN.RO: Cum arăta Paștele în copilărie?

Jorge: Paștele la noi, la machidoni, era mereu plin de familie. Nicio masă la noi nu avea mai puțin de 10 persoane. Eram mereu toți, inclusiv bunici, mătuși, unchi, nepoți, verișori – tot neamul.

CANCAN.RO: Care este cea mai dragă amintire legată de această sărbătoare?

Jorge: Cel mai tare Paște cred că a fost când eram deja mare, cred că aveam 19 ani, când a picat Paștele după 1 mai. Noi eram deja gașcă mare de tineri, aș putea spune că eram toți în clasa a XII-a și am plecat din oraș. Toți aveam carnet, mașini, mă rog, Dacia, toți. Nu aveam cine știe ce mașini, dar îmi aduc aminte că am stat în stațiuni, în Neptun și Olimp, și am stat o săptămână. Aia a fost cea mai mare nebunie. Eram plini de figuri, în Dacia 1310. Vremuri frumoase. Ne distram tare.

CANCAN.RO: Ce tradiții, superstiții sau obiceiuri ai păstrat legat de sărbătoare?

Jorge: Aceleași tradiții românești. Ținut post în ultima săptămână, căci nu am reușit performanța de a ține tot postul. Dar să mergem să ne spovedim și să ne împărtășim, mergem în fiecare an.

„Ani de zile n-am mai vrut să sărbătoresc”

CANCAN.RO: Dacă ai putea retrăi un Paște din viața ta, care ar fi acela?

Jorge: Din păcate pentru mine, din cauza faptului că tatăl meu a murit a doua zi de Paște, sentimentele mele sunt mai mult de dor. Aveam 23 de ani și, o perioadă bună de câțiva ani, nici nu am vrut să sărbătoresc Paștele. Era prea dureros.

CANCAN.RO: Care sunt preparatele care nu pot lipsi de pe masa de Paște?

Jorge: Suntem și eu, și soția, fani drob, clar nu ne lipsește.

CANCAN.RO: Gătești? Ne împărtășești o rețetă?

Jorge: De gătit, gătesc, dar cu cartea de bucate lângă mine. Nu am o rețetă anume. Cred că, dacă îți dorești, poți să gătești orice. Există cărți de bucate geniale, tutoriale pe YouTube, nu mai zic. Dorință să fie.

