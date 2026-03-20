Cornel Luchian, de la Insula Iubirii, la un pas de moarte! Soțul Iustinei a vorbit despre coșmarul prin care a trecut: „Mi-au refăcut jumătate de față prin operații”

Cornel și Iustina Luchian au făcut deliciul publicului la Insula Iubirii sezonul 8, iar fanii sunt în continuare cu ochii pe ei. Recent, fostul concurent de la Insula Iubirii și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai greu moment din viața lui. În urmă cu ani de zile a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav, iar medicii spun că doar o minune l-a salvat, căci ei nu îi mai dădeau nicio șansă.

Fanii Insula Iubirii știu că soțul Iustinei a fost la un pas de moarte în urmă cu doar câțiva ani, din cauza unui grav accident rutier. Dacă la Insula Iubirii nu a vrut să vorbească despre asta, cum Cornel și-a deschis sufletul și printre lacrimi a vorbit despre drama prin care a trecut.

„A fost un accident foarte grav. Inițial, în ziarul din zona aia, în Italia unde s-a întâmplat, scria ca sunt mort. A fost foarte grav. Am avut noroc ca am fost la unul dintre cele mai bune spitale din Italia, am ajuns repede pe masa de operație. A fost pe autostradă, viteza mare, a adormit șoferul și am fost aruncat prin geamul mașinii la vreo 20 de metri de locul accidentului. Când m-au găsit eram deja în comă. M-au operat, am fost distrus tot”, și-a început Cornel povestea.

Cornel Luchian, la un pas de moarte

În urma accidentului, Cornel a ajuns în stare extrem de gravă la spital. A fost operat de urgență, iar medicii au trebuit să îi reconstruiască aproape tot corpul. Operația a durat 15 ore și nici măcar cadrele medicale nu erau încrezătoare.

Iar după operația complicată, pentru soțul Iustinei a urmat o perioadă de recuperare și mai grea. Trei săptămâni a stat în comă.

„Mi-au refăcut spatele, am avut gâtul rupt, coloana ruptă, mâinile rupte din spate. Mi-au refăcut jumătate de față prin operații și jumătate din cap. Am avut 13-15 ore de operații în care m-au refăcut total. Am fost vreo 3 săptămâni în comă. Mă trezeam din comă și din cauza durerilor mă țineau legat de pat cu cearceafuri ude, și acum țin minte. (…) Au fost dureri groaznice. Jumătate din corp era vânat, eram negru tot. Ei zic ca am trăit pentru ca am avut un corp puternic și sănătos. A fost greu. Am fost și-n rai, am fost și-n iad, am fost peste tot și m-am întors înapoi”, a mai povestit Cornel, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

„Eram întreg, dar eram în scaun cu rotile”

Pentru medici, recuperarea lui Cornel a fost o adevărată minune. Deși a supraviețuit accidentului, acesta a suferit mult timp. Inițial a fost în scaun cu rotile, iar cadrele medicale spuneau că așa va rămâne. Însă, fostul concurent Insula Iubirii nu a putut accepta acest verdict, așa că a făcut tot ce a ținut de el pentru a se recupera și a reveni la normal.

„Când m-am trezit din comă m-am uitat la mine, să văd dacă sunt întreg. Eram întreg, dar eram în scaun cu rotile. Mi-au zis că e posibil să nu-mi revin niciodată, dar am primit cu încredere totul. Am zis că dacă sunt întreg, îmi voi reveni. După trei săptămâni am început să-mi mișc picioarele. În două luni de zile am ieșit din spital pe picioarele mele, atât de mult am progresat. Mi-au trebuit trei ani de zile de antrenamente de la zero. Am învățat din nou să stau în picioare, să merg, să alerg. Eu cred ca corpul uman poate face orice, dacă o iei pas cu pas. Și acum am 4-5 șuruburi în coloana. Dar muncesc normal, mă comport normal. La terapie intensivă era un medic pe care n-o să-l uit niciodată. Era român, un om extraordinar. M-am dus la el după o lună jumate și când m-am ridicat din scaunul cu rotile, s-a pus în genunchi. El a zis că pentru el e satisfacția vieții lui să vadă așa ceva”, a mai spus Cornel.

