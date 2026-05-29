Nicoleta Luciu, mesaj subliminal în mijlocul scandalului momentului: “Mereu mi-am dorit ca ai mei să reușească”

Nicoleta Luciu continuă să își vadă de viață după scandalul în care a fost implicată. Ea și Lucian Viziru au fost atacați de Ioana Ginghină, spunându-le că ei nu sunt actori, mai ales că „cerșesc” pe TikTok. Cu toate acestea, fosta actriță de telenovele vine cu un mesaj subliminal uluitor în mediul online.

Un scandal uriaș a izbucnit pe rețelele de socializare între Nicoleta Luciu, Lucian Viziru și fosta lor colegă de telenovele Ioana Ginghină. Cei doi s-au apucat recent de creare de conținut pe TikTok și fac live-uri, acolo unde vorbesc cu urmăritorii lor. Acest fapt a indignat-o pe fosta soție a lui Alexandru Papadopol, spunând că au stricat imaginea actorilor „cerșind” pe TikTok. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a vorbit despre asta, însă acum, Nicoleta a postat un mesaj subliminal în mediul online.

Mesajul postat de Nicoleta Luciu

Războiul dintre Nicoleta Luciu, Lucian Viziru și Ioana Ginghină pare să continuie. După ce Ioana a postat un videoclip pe TikTok în care vorbea despre foștii ei colegi, fără să dea nume, fanii și-au dat imediat seama. Ea a declarat că actorii sunt pe scenă și pe platoul de filmare, nu pe TikTok să facă live-uri. Chiar dacă până în acest moment, niciunul dintre ei nu a vorbit despre acuzațiile aduse, Nicoleta Luciu vine cu un mesaj neașteptat.

Fostul model Playboy a postat pe pagina sa de Instagram o imagine cu o dubă albă. Pe mașină apare un mesaj care pare să fie special scris pentru cei care o judecă. Textul scoate la suprafață invidia pe care alții i-o poartă, dar și faptul că ea s-a bucurat mereu pentru reușitele celorlalți.

În timp ce unii își invidiază prietenii eu mereu mi-am dorit ca ai mei să reușească în viață, arată mesajul postat de Nicoleta Luciu pe Instagram.

Relația dintre Nicoleta Luciu și frații Cămătaru

Sile Cămătaru a fost prezent la Dan Capatos Show, unde a făcut dezvăluiri neașteptate. El a vorbit despre femeile din viața lui și a adus în prim plan o discuție despre Nicoleta Luciu. Acesta a recunoscut că nu a avut niciodată relații intime cu ea, însă a existat o apropiere între ei.

Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău, a mărturisit Sile Cămătaru.

Pe de altă parte, Nuțu Cămătaru povestește în volumul cărții „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru” alte aspecte importante. El spune cum s-au cunoscut Nicoleta și cei doi frați.

N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?! Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, povestește Nuțu Cămătaru în volumul cărții „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”.

