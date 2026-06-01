Produsul grecesc de lux redus începând de astăzi, în toate magazinele LIDL. A fost ieftinit la 45.99 lei

LIDL vine cu noi serii de promoții care îi vor bucura pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce oferte noi, iar unul dintre produsele de lux, vânate de români, e la mare reducere. Este vorba despre un produs grecesc, care intră la reducere de astăzi, 1 iunie. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate, până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Produsul grecesc de lux redus

Începutul luni iunie aduce la LIDL săptămâna grecească, dar și oferte imbatabile. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. În această săptămână, unul dintre produsele iubite de români este la reducere. Este vorba despre ulei de măsline extravirgin, de la Eridanous.

Acest produs beneficiază de luni, 1 iunie, de o reducere substanțială. Mai exact, cei interesați îl pot achiziționa la prețul de 45,99 lei. Oferta este una atractivă, așa că rafturile o să se golească imediat.

Dar promoțiile nu se opresc aici. Săptămâna grecească aduce o mulțime de produse specifice, dar și reduceri importante. De exemplu, măslinele Kalamata fără sâmburi se vând la prețul de doar 9,99 lei, iar cele verzi fără sâmburi se vând la prețul de 17,99 lei. Iar sosul de Tzatziki de la Eridanous costă doar 10,99 lei.

Pe lista reducerilor se mai regăsesc: chiftele umplute în stil grecesc la 15,99 de lei, telemea cuburi 350 g, la prețul de 15,99 lei, dar și brânză halloumi la prețul de 14,99 lei. Iar brânza moale în stil grecesc de la Eridanous costă 9,99 lei.

Această săptămână aduce și alte oferte interesante: calamari întregi eviscerați – 630 g, la prețul de 28,99 lei. Sau carne de midii prefiartă la prețul de 17,99 lei. Iaurtul cremos în stil grecesc este redus la 12,99 lei, iar tonul afumat în ulei de floarea-soarelui este redus la doar 9,99 lei.

CITEȘTE ȘI:

Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București și Ilfov

O campioană la tenis, angajată la LIDL. Cum s-a luat această decizie