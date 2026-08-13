Doliu în fotbalul românesc. A murit Dumitru Marcu, „Motoreta” din Bănie

Doliu în fotbalul românesc după moartea lui Dumitru Marcu, una dintre figurile importante ale generației de aur a Universității Craiova. Fosta extremă a formației oltene, supranumită „Motoreta”, s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră care a contribuit la una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului.

Vestea dispariției sale a fost anunțată de Universitatea Craiova, reprezentanții formației transmițând un mesaj de condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut. Marcu rămâne în memoria suporterilor drept unul dintre jucătorii emblematici ai echipei cunoscute drept „Campioana Unei Mari Iubiri”.

„Veste tristă în această dimineață: ne-a părăsit Dumitru Marcu, extrema de legendă a Campioanei Unei Mari Iubiri. Supranumit „Motoreta”, Dumitru Marcu a evoluat timp de 8 ani în Bănie, perioadă în care a cucerit alături de Știința două titluri de campion și două Cupe ale României. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul transmis de oficialii clubului Universitatea Craiova.

Dumitru MArcu a murit la 76 de ani

Născut pe 9 aprilie 1950, în Drăghiceni, județul Olt, Dumitru Marcu a început fotbalul la juniorii celor de la CFR Caracal, în 1965. Cinci ani mai târziu a ajuns la Steaua București, pentru care a debutat în prima ligă în noiembrie 1970, într-o partidă cu Progresul București.

În 1971, Dumitru Marcu a făcut pasul către Universitatea Craiova, clubul la care avea să-și construiască cea mai importantă parte a carierei. În opt ani petrecuți în Bănie, fotbalistul a strâns 203 apariții și a marcat 63 de goluri.

Alături de Știința, acesta a cucerit două titluri de campion al României, în 1974 și 1980, primul dintre ele fiind chiar primul campionat câștigat în istoria Universității Craiova. De asemenea, a contribuit la cucerirea a două Cupe ale României. A avut evoluții și pentru echipa națională, unde a adunat 16 selecții și a înscris trei goluri. Două dintre reușite au venit în memorabila victorie cu Finlanda, scor 9-0, din preliminariile Mondialului din 1974.

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