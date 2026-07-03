Principalul suspect în atentatul din Monaco este o femeie. Suspecta a fugit din țară și este căutată de Interpol

O amplă investigație internațională este în desfășurare după atentatul cu explozibil produs la începutul săptămânii în Monaco, incident în urma căruia un om de afaceri de origine ucraineană și membrii familiei sale au fost răniți grav. Autoritățile au identificat principalul suspect, o femeie de 39 de ani, căutată acum la nivel mondial printr-o notificare emisă de Interpol.

Explozia s-a produs luni seara, după ce un colet a fost abandonat la intrarea unui bloc situat într-un cartier rezidențial aflat aproape de granița dintre Monaco și Franța. Dispozitivul a detonat în momentul în care locatarii vizati reveneau acasă.

Cine este femeia care ar fi pus explozibilul

Anchetatorii susțin că femeia, Anastasiia Berezovska, este suspectată de implicare directă în organizarea și executarea atacului, fiind cercetată pentru tentativă de omor, utilizarea unui dispozitiv explozibil într-un spațiu public și participare la un complot criminal. Potrivit informațiilor din dosar, aceasta este originară din Ucraina și ar locui în Germania.

Investigația a avansat rapid după analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a mărturiilor unor persoane aflate în zonă. Polițiștii au reușit să stabilească traseul suspectei înainte de producerea exploziei, iar imaginile arată că aceasta s-ar fi aflat în apropierea clădirii încă din cursul dimineții și ar fi revenit de mai multe ori în zonă.

Anchetatorii cred că femeia nu a ajuns întâmplător în Monaco. Datele strânse până acum indică faptul că aceasta se afla în principat de câteva zile înainte de atac, perioadă în care ar fi monitorizat rutina victimei și împrejurimile imobilului.

În urma deflagrației au fost răniți un bărbat, partenera acestuia și fiul lor în vârstă de 13 ani. Impactul exploziei a fost puternic, iar echipele medicale au intervenit în regim de urgență pentru acordarea primului ajutor și transportarea victimelor la spitale din Franța.

Copilul a fost internat la Spitalul de Copii Lenval din Nisa, medicii stabilind că rănile suferite nu îi pun viața în pericol. Cei doi adulți au fost transportați la Spitalul Universitar din Nisa, unde au primit îngrijiri pentru traumatisme severe. Ulterior, starea bărbatului s-a ameliorat, în timp ce femeia a rămas internată în stare gravă.

Ținta principală a atacului a fost omul de afaceri Vadim Iermolaiev, în vârstă de 58 de ani, originar din Ucraina și cetățean al Ciprului. Acesta locuiește în Monaco din anul 2021.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au descoperit indicii potrivit cărora suspecta și-ar fi ascuns identitatea folosind o înfățișare masculină în perioada în care s-a aflat în Monaco. Această strategie ar fi avut rolul de a evita recunoașterea și de a îngreuna identificarea de către autorități sau de camerele de supraveghere.

Ce s-a găsit în locuința femeii

După producerea exploziei, traseul femeii ar fi continuat prin Franța, iar ulterior aceasta ar fi ajuns în Italia. În paralel, autoritățile germane au efectuat o percheziție la locuința suspectei din landul Hessa, unde au ridicat mai multe obiecte și probe considerate relevante pentru ancheta desfășurată de autoritățile monegasce.

Pe numele femeii a fost emisă o notificare roșie Interpol, document care permite localizarea și arestarea provizorie a persoanelor urmărite la nivel internațional în vederea extrădării. Totodată, fotografia și semnalmentele acesteia au fost distribuite serviciilor de poliție din numeroase state.

Conform informațiilor disponibile, suspecta are părul șaten închis, până la nivelul umerilor, vorbește limba germană și prezintă un tatuaj pe brațul drept, despre care anchetatorii cred că reprezintă un șarpe. Aceste elemente sunt considerate importante pentru identificarea ei.

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Cristian Rizea a fost la locul exploziei din Monaco. Totul indică un atentat asupra lui Vadim Iermolaiev: ”Este o nebunie aici încă de azi-noapte”