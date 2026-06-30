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Ce s-a întâmplat în Monaco, la puțin timp după explozie. O româncă stabilită în Principat a fost martoră la haosul provocat: „Mi s-a părut ciudat că nu a fost acolo niciun genist”

De: Delina Filip 30/06/2026 | 16:01
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Au fost momente de panică în Monaco, acolo unde o explozie puternică a zguduit una dintre cele mai exclusiviste zone ale Principatului. Incidentul a avut loc la intrarea din fața unui imobil rezidențial și a fost provocat de un dispozitiv exploziv ascuns într-un rucasc. În urma deflagrației, mai multe persoane au fost rănite, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune pentru a-și lua măsurile de precauție. CANCAN.RO a stat de vorbă cu o româncă stabilită în Monaco, martoră la tot ceea ce s-a întâmplat. Cine era vizat de această explozie, cum e atmosfera acum în Monaco, cea considerată una dintre cele mai sigure țări din lume, dar și ce măsuri de precauție au luat autoritățile, aflăm de la ea. 

Luni, 29 iunie, a avut loc un atac cu bombă în Monaco. Oligarhul Vadim Iermolayev și familia sa ar fi fost principalele persoane vizate. Incidentul a avut loc puțin înainte de ora 21:00, pe strada Révérend Père Louis Frolla. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă arată cum un bărbat lasă un rucsac la intrarea unei clădiri, cu câteva momente înainte ca acesta să explodeze, rănind trei persoane: miliardarul Vadim Ermolayev, soția sa și fiul lor adolescent.

Ce s-a întâmplat în Monaco la puțin timp după explozie

Bianca, o româncă ce este stabilită de mai mulți ani în Monaco, a povestit pas cu pas cum s-a întâmplat explozia în care a fost atacat miliardarul Vadim Ermolayev și familia lui.

„Un rucsac s-a pus în fața unei clădiri, unde locuiesc monegaști, dar și persoane care doar lucrează. Ideea e că această bombă s-a pus pentru a-l elimina pe ucrainean, dar și pentru a băga spaima în oameni.  Monaco are 2,5 km ca suprafață, deci suntem ca la țară, ne știm toți. A fost haos, au fost chemați o grămadă de polițiști și pompieri, dar nu a fost trimis niciun genist. Mi s-a părut ciudat că nu a fost acolo niciun genist. Ni s-a spus să stăm în case, Ministrul a dat o declarație că săracul oligarh ucrainean e în stare de șoc și că se ascunde, de asta nu-l găsesc. Că e în șoc postraumatic și că ar fi fugit în Franța. Soția lui și-a pierdut picioarele, iar fiul e grav ars”, a dezvăluit Bianca, inginer la un spital din Principate.

Potrivit tinerei care a fost la fața locului, în Monaco circulă numeroase informații și speculații despre adevărata țintă a atacului. Românca afirmă că dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat în apropierea unui imobil în care, în trecut, a locuit Matteo Messina Denaro, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai mafiei siciliene, arestat în 2023 după aproape trei decenii în care ar fi stat ascuns.

„Monaco este pe lista gri pentru terorism și pentru spălare de bani, dar ar fi ieșit după ce ar fi spus că acolo se află șeful cartelului Cosa Nostra. După ce a fost arestat, s-a întâmplat explozia de la Monaco în fața imobilului unde locuia el înainte, iar acum stătea un alt smecher, oligarh ucrainean, doar că nu era el acolo, ci stăteau unii în chirie, niște monegaști în vârstă care au fost răniți grav”, a spus Bianca, românca stabilită în Monacco. 

Autoritățile nu au anunțat până în acest moment cine se află în spatele exploziei, iar locuitorii se tem în aceste momente pentru siguranța lor.

„Nu s-a luat nicio măsură clară, deocamdată nu știu cine ar fi pus bomba, dar cel care a făcut execuția ar fi un bărbat. E prima oară când e un atentat aici și lumea vorbește. Au fost preveniți să nu iasă din casă momentan, oricum oamenii sunt speriați de bombe și le e frică. Nu vor da Legea Marțială ca să nu intre în război, vor doar să se încheie totul, dar autoritățile își iau toate măsurile de precauție”, a mai spus românca stabilită în Monaco pentru CANCAN.RO

Care ar fi motivul exploziei: „Este o luptă între Rusia și Ucraina

Tânăra româncă spune că tensiunile din Monaco nu sunt întâmplătoare, ci ar avea rădăcini încă de la începutul războiului din Ucraina. Atunci, un val de oligarhi ucraineni s-au stabilit în Monaco, iar acesta ar fi motivul, spune ea, pentru care acum țara lor este atacată.

„Înainte cu două săptămâni de a începe războiul din Rusia- Ucraina, toți oligarhii ucranieni au venit pe Coasta de Azur și în Monaco.Au cumpărat absolut tot ce s-a putut în Monaco, Coasta de Azur, Franța, până la Italia – Sanremo. După doi ani de plăți de miliarde, oligarhii ucranieni au început să-și cumpere la Monaco apartamente de sute de milioane de euro, asta după finanțarea acestei țări. Nu înainte, nu după război. Este clar că ei au bani toți care au venit aici au bani, pentru că nu vii în Franța fără bani. Nu vii în Monaco fără un milion de euro ca să-ți deschizi un cont și să-ți plătești o chirie de cel puțin 20.000 de euro. Deci oamenii ăștia care au venit nu au fost săracii Ucrainei, au fost bogații Ucrainei care au fugit cu două săptămâni înainte”, a povestit Bianca, rezident în Monaco pentru CANCAN.RO

Autoritățile din Monaco au luat măsuri urgente de precauție
Autoritățile din Monaco au luat măsuri urgente de precauție

Tânăra continuă seria afirmațiilor și spune că un alt factor care a declanșat aceste atacuri, conform propriei percepții, ar fi faptul că banii din conturile rușilor deschise în Monaco au dispărut, în timp ce mai mulți milionari ucraineni erau ținuți acolo, fără probleme.

„Apoi a urmat un val de fete care sunt venite din Ucraina, din zonele bombardate, care în speranța de a găsi un bărbat bogat, au început să se prostitueze sau să-și facă videouri pe iachturi, să dea impresia că trăiesc o viață de lux, iar familiile lor erau bombardate și mureau pe capete. Au venit și rusoaice multe care erau căsătorite cu ruși care erau plecați la război și au venit aici să ducă o viață liniștită. Problema este că banii din conturile rușilor au dispărut, deci sunt convinsă că și acesta a fost motivul. Adică banii din conturile lor lipsesc, pe ei i-au expulzat, dar pe milionarii ucrainieni Monaco îi ține acolo fără probleme?! Este o luptă între Rusia și Ucraina. Monaco o să mai fie vizat din cauza aceasta.  E posibil să atace și Monaco”, a declarat românca. 

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ACCESEAZĂ ȘI: Explozie în Monaco! Vadim Iermolayev, un om de afaceri din Ucrania, vizat de atac

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