Explozie în Monaco! Vadim Iermolayev, un om de afaceri din Ucrania, vizat de atac

O explozie puternică a avut loc luni seara, în Monaco. Totul s-a petrecut într-un imobil rezidențial, în apropierea frontierei cu Franța. Până în acest moment au fost raportate trei persoane rănite, dintre care două în stare gravă.

Update 00:50 În urma exploziei puternice de la Monaco, Vadim Iermolayev, un om de afaceri din Ucraina, a fost grav rănit. Vadim, unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina, fiind fondatorul Alef, cu interese în imobiliare, agricultură, industrie, producția de alcool, materiale de construcții și alte domenii. Forbes Ukraine spune că ar fi avut o avere de aproximativ 220 de milioane de dolari în anul 2021. De asemenea, a fost foarte controversat și asta pentru că din anul 2017 a avut doar pașaport cipriot. În plus, numele său a apărut și în investigația jurnalistică „Batalionul Monaco”, care viza oameni de afaceri și politicieni ucraineni aflați pe Coasta de Azur după invazia în masă a Rusiei.

În anul 2023, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a dispus sancțiuni împotriva lui timp de zece ani. După anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, o parte a bussines-ului său ar fi fost reînregistrată conform legislației ruse. La acea vreme, jurnaliștii au scris că aceste companii ar fi continuat în peninsulă, dar și că ar fi plătit taxe către bugetul Federației Ruse. Oligarhul a infirmat acuzațiile.

Update 00:33 Ministrul de stat al Principatului Monaco a declarat și el că ar fi vorba despre un atentat. El a explicat că cel mai probabil bărbatul care a lăsat pachetul suspect ar fi conținut șuruburi și ace pentru a face cât mai multe victime.

Cel mai probabil este vorba despre un atac terorist, a declarat Christophe Mirmand, Ministrul de stat al Principatului Monaco, pentru AFP.

De asemenea, el a mai spus că în acest moment o anchetă este în desfășurare, dar și că este prima dată când are loc un astfel de incident.

Poliția desfășoară în prezent o anchetă… Din câte știu, este pentru prima dată în istorie când un astfel de act are loc în Principatul Monaco, a mai adăugat el.

Update 00:30 O femeie din Marea Britanie, stabilită în Monaco, a povestit tot ce a văzut. Aceasta spune că este agitație în fața secției de poliție, acolo unde autoritățile sunt înarmate.

Locuim chiar lângă secția de poliție, așa că avem vedere directă spre ea. Totul a început în jurul orei 21:00, când am văzut foarte mulți polițiști pe stradă. Mai întâi am auzit multă agitație afară, iar apoi am văzut un convoi de mașini de poliție plecând în grabă. La secția de poliție este alertă maximă. Acum sunt doi polițiști înarmați în fața clădirii, care sunt extrem de precauți și verifică fiecare persoană care trece prin zonă, a declarat ea pentru The Mirror.

Update 00:06 Potrivit anchetatorilor, planul roșu a fost activat, în urma exploziei din Monaco. Planul roșu este o strategie de intervenție prestabilită pentru situațiile de urgență provocate de un eveniment brusc care a cauzat sau poate cauza un număr mare de victime. Acesta permite mobilizarea treptată a resurselor, în funcție de numărul victimelor”, potrivit site-ului oficial al Principatului Monaco.

O tragedie de proporții în Monaco. Luni seara, în jurul orei 21:00, pe strada Révérend Père Louis Frolla, a avut loc o explozie puternică. Totul s-a întâmplat într-un imobil rezidențial, lângă o stradă în apropierea graniței cu Franța, în localitatea Beausoleil. Potrivit primelor informații, autoritățile cred că ar fi vorba despre un atentat, însă momentan nu au o încadrare oficială a faptei. Anchetatorii verifică camerele de supraveghere.

Explozie puternică în Monaco

Luni, 29 iunie, în jurul orei 21:00, autoritățile au fost sesizate cu privire la o explozie puternică în Monaco. Imobilul rezidențial de la care a pornit totul se află pe strada Révérend Père Louis Frolla, din localitatea Beausoleil, în apropiere de frontiera Franței. Deși oficialii nu au momentan o încadrare a faptei, aceștia cred că ar fi vorba despre „act rău intenționat”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului din Monaco.

Big Explosion heard in Monaco!

Unsure what happened yet pic.twitter.com/hncjifCHda — Winston (@winap) June 29, 2026

Incidentul s-a petrecut după ce un bărbat a lăsat un pachet suspect. Zona este în acest moment împânzită de polițiști. Eric Ciotti, a spus, de asemenea, că ar fi vorba despre un atac.